V malo znani Krški jami živi več kot 30 živalskih vrst, tudi človeška ribica

4.3.2017 | 09:00

Foto: TD Krka

Krka - Pohodnike današnje tradicionalne Jurčičeve poti bo letos na Krko pot vodila po novi trasi, kjer si bodo med drugim lahko brezplačno ogledali malo znano Krško jamo. Kljub popolni temi, v jami po navedbah predsednika TD Krka Slavka Pajntarja živijo razne živali, med drugim tudi človeška ribica. Jamo sicer obiskujejo predvsem šolarji.

Krška jama se odpira nad izvirom reke Krke severno od vasi Gradiček. "Skupna dolžina raziskane jame je 490 metrov, jama je vodoravna, iz nje pa bruha podzemska voda le ob povodnji," pojasnjuje predsednik Turističnega društva (TD) Krka Pajntar. Za vhodom je dvorana z mestoma zasiganimi stenami, ki jo zaključuje 30 metrov dolgo sifonsko jezero. Od tu dalje je jama dostopna samo za jamarje potapljače vse do končne Vrhovčeve dvorane.

Podzemski sistem reke Krke, ki sega vse do ponorov na Radenskem polju, naseljuje pestra podzemna favna, ki je s številnimi specializiranimi vodnimi vrstami po njegovih besedah med najbogatejšimi na svetu. Jamo je leta 1996 TD Krka uredilo za obisk.

V jami in njenih vodah živi vsaj 31 živalskih vrst: od netopirjev do človeške ribice, dvajset vrst pa je na seznamu redkih zaščitenih vrst na svetu. "V jami obiskovalec lahko vidi netopirje, včasih tudi kakšno človeško ribico. Kapnikov je v jami bolj malo, največ je špagetov, najde se tudi nekaj skledic," pravi Pajntar in dodaja, da je jama lahko dostopna, saj je pot do nje in v njej tlakovana in zato primerna za ljudi vseh starosti.

Krška jama je sicer, kot poroča STA, v nemirnih časih nudila zavetje domačinom, o čemer govori tudi Jurčičeva povest Jurij Kozjak. Prvi, ki je zabeležil svoj obisk Krške jame, je bil Janez V. Valvasor v 17. stoletju. Prvi načrt jame je leta 1887 izrisal V. Hrasky, ki je vodil melioracije v zaledju izvira Krke. Glavni vhod so leta 1935 razširili, da bi omogočili hitrejši odtok podzemne vode in razrešili problem poplav na Radenskem polju, je pojasnil.

Jamo po navedbah Pajntarja obiskujejo predvsem šolarji, ki se seznanjajo s kraškimi pojavi, po večjih nalivih spoznavajo tako moč narave kot tudi značilne prebivalce kraških jam - netopirje. Učenci in dijaki si v skupinah lahko ogledujejo jamo skozi vse leto, sicer pa je Krška jama za obiskovalce odprta od 1. aprila do 31 oktobra.

Obisk Krške jame se začne na parkirnem prostoru pri izviru reke Poltarice. Od tam se lahko obiskovalci odpravijo peš še dobrih 500 metrov do izvira Krke in jame. "Do jame gremo lahko tudi peš po Jurčičevi poti iz Muljave prek Znojil in Trebnje Gorice, ali pa si jamo ogledamo po poti Prijetno domače, vse poti so dobro označene," razkrije Pajntar.

V Krški jami so sicer po kratkem zatišju lani priredili dva koncerta s sloganom Vsi za čisto reko Krko in Slovo poletju. Letos tudi pripravljajo koncerta v začetku poletja in jeseni. Radi bi oživili izredno priljubljen in zelo obiskan božični koncert, a zaradi netopirjev, ki prezimujejo v jami, jim to, kot je še povedal, ne uspeva prav dobro.

V bližini je še ena jama in sicer Poltarica, ki so jo odkrili leta 2003. Nahaja se pred vasico Gradiček, tik nad izvirom Poltarice. Doslej je raziskanih 740 metrov podzemnih rovov, dvoran, kanjonov in sifonov. Tudi njo krasijo številni kapniki, zavese, cevčice, kar pet sifonskih jezer, človeške ribice in brzice.

Ob visokem vodostaju reke je moč videti tudi podzemni slap. Odkrivanje in raziskave jame vodi Jamarski klub Krka. Jama ni turistično urejena, si jo je pa - v spremstvu jamarjev in soju karbidovk - možno ogledati v dolžini 180 metrov, je še dodal Pajntar.

