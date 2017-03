Postavili gnezdo za štorkljo

Kostanjevica na Krki - Ob Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki so včeraj postavili gnezdo za belo štorkljo in tako zaznamovali svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Postavitev gnezda je plod sodelovanja galerije, akademske slikarke Mateje Kavčič, novomeške območne enote Zavoda za varstvo narave in podjetja Elektro Celje.

Gnezdo, ki ga je krške ekipa Elektra postavila na 10-metrski drog, je naredila Mateja Kavčič in je rekonstrukcija velikega gnezda z njene razstave Zavetja/Shelters v Lapidariju Galerije Božidar Jakac, ki se je zaključila decembra 2016. Po besedah direktorja galerije Gorana Milovanovića je zamisel za postavitev gnezda v naravi nastala že med omenjeno razstavo.

Bela štorklja, ki ji velja taka skupna skrb, na območju, za katero skrbi novomeška enota zavoda za varstvo narave, gnezdi na približno petdesetih različnih krajih.

V okviru včerajšnjega dogodka so pripravili tudi otroške delavnice na temo bele štorklje. Delavnice, ki se jih je udeležilo v spremstvu učiteljic skoraj 50 učencev kostanjeviške osnovne šole Jožeta Gorjupa, so vodile Mateja Kavčič, Adrijana Petrič in Alja Fir.

Postavitev gnezda je spremljalo precej obiskovalcev, med katerimi sta bila celo dva iz okolice Brežic.

