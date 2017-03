Po Jurčičevi literarni poti letos več kot 5.500 pohodnikov

Se vidimo na 25. pohodu prihodnje leto!

Josip Jurčič v družbi župana Dušana Strnada.

Višnja Gora, Muljava - Na letošnjem 24. pohodu po Jurčičevi šolski poti iz Višnje Gore, kjer je znani pisatelj obiskoval šolo, do Krke, kjer se je sprva šolal, in do Muljave, njegove rojstne vasi, je pohodnike spremljal Josip Jurčič osebno v svoji odrasli podobi. Na to, da hodijo po literarni pešpoti, so pohodnike večkrat spomnili namigi kozla Lisca, ki jim je pomagal pri reševanju literarnega kviza, pripravljenega na osrednjo temo letošnjega pohoda, znanega Jurčičevega dela Kozlovska sodba v Višnji Gori.

Kot so sporočili organizatorji pohoda, je petnajst kilometrov dolga, razgibana in nezahtevna ter s soncem obsijana pot pohodnike vodila mimo Starega gradu grofov Višnjegorskih do Polževega ter mimo cerkvice Svetega Duha iz 15. stoletja, ki stoji na najvišji točki pohoda na 630 metrih nadmorske višine. Nekaj kilometrov pred Muljavo so pohodniki lahko pot po novi trasi nadaljevali do Krke, si ogledali Krško jamo z jezerom in izvir reke Krke ter pohod končali na Jurčičevi domačiji na Muljavi.

"Tu, kjer smo se zbrali, so se rodili junaki, ki še dandanes živijo v dramatiziranih predstavah, v tem naravnem amfiteatru pod zvezdami in v mojem domačem narečju." S temi besedami je zbrane udeležence na zaključni prireditvi na Muljavi nagovoril lik Josipa Jurčiča, ki ga je upodobil predsednik Kulturnega društva Josip Jurčič Muljava Igor Adamič. Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je vse zbrane povabil tudi v druge pristne kulturne, etnografske in naravne kotičke v vseh dvanajstih krajih njihove občine, ki jih povezuje krožna pot Prijetno domače.

Prijetno popestritev zaključka poti so organizatorji pripravili tudi za otroke v obliki Jurčičevih uric pravljic s karikaturistom v izvedbi ivanške knjižnice ter slikarsko delavnico pod mentorstvom slikarke Damijane Bijek. Otroci so na njej upodabljali podobe iz Jurčičeve pravljice Kozlovska sodba v Višnji Gori. Ta je bila na predvečer pohoda v mestni hiši v Višnji Gori predstavljena tudi v novi izdaji, tokrat v madžarskem jeziku, ilustracije in slike pa je zanjo prispeval slikar Štefan Horvat iz Višnje Gore.

Vsem prostovoljcem posameznikom, članom kulturnih, gasilskih, turističnih in drugih društev, več kot 150 jih namreč vsako leto poskrbi za to, da je pešpot za udeležence varna in prijetna, se je v imenu organizatorjev zahvalil predsednik Planinskega društva Polž Aleš Erjavec. Ob tej priložnosti je vse zbrane povabil k udeležbi na naslednjem pohodu, ki bo prihodnje leto praznoval že četrt stoletja, so še navedli v sporočilu za javnost.

