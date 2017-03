Poškodoval se je v gozdu

5.3.2017 | 07:20

Včeraj ob 11.22 uri se je v bližini naselja Žejno v občini Brežice občan poškodoval pri delu v gozdu. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga prepeljali v SB Brežice.

Dimniška požara

Ob 18.54 so v naselju Mrtvice, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško, PGD Vihre in Brege so požar pogasili in s termo kamero pregledali prostore objekta.

Ob 11.20 so v naselju Koblarji, občina Kočevje, zagorele saje v dimni tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Stara Cerkev so dimnik nadzorovali do izgoretja saj, ga očistili in preventivno pregledali dimniško tuljavo.

Požara v naravi

Ob 15.07 ob Trških njivah v Žužemberku gasilci PGD Žužemberk pogasili travniški požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov.

Ob 20.04 je ob cesti pred naseljem Preloka, občina Črnomelj, iz smeri Vinice, gorela suha trava, podrast in grmovje. Požar na površini okoli pol hektarja so pogasili gasilci PGD Preloka.

Drevo na cesto

Ob 18.12 se je na Kolodvorski cesti v Kočevju podrlo drevo na cesto. Dežurni delavci cestnega podjetja CGP Novo mesto so drevo razžagali in očistili cestišče.

M. K.