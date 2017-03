Krkaši upajo, da se bodo izvlekli

5.3.2017 | 08:40

Foto: I. V., arhiv DL

Murska Sobota - Odbojkarji Krke so v 5. krogu zelene skupine 1. DOL za moške na gostovanju v Murski Soboti morali priznati premoč igralcem Panvite Pomgrada. Domačini so zmagali s 3:0 (24, 20, 16).

* Športna dvorana OŠ I v Murski Soboti; gledalcev 80; sodnika: Seifried (Maribor) in Gril (Limbuš).

* Panvita Pomgrad: Pečnik, Banič, Šmitran 4, Detela 14, Rojnik 10, Flisar 5, Bogožalec 16, Drvarič 2, Kasnik 1, Ratkai, Gašparin.

* Krka: G. Erpič 4, Vrhovšek 6, U. Erpič 1, Stošić 1, Drobnič 9, Pucelj 2, Bregar 11, Renko 2, Turk 7, Ožbalt.

Obračun vodilnih ekip zelene skupine v Murski Soboti so po skoraj uri in pol igre dobili Sobočani in tako že tekmo pred koncem drugega dela tekmovanja dokončno potrdili prvo mesto na lestvici v ligi za obstanek.

Zasedba domačega trenerja Dejana Fujsa je odlična začela srečanje, na servis organizatorja igre Urbana Drvariča hitro povedla s 5:0. A odbojkarji Krke niso potrebovali dolgo, da so prišli k sebi. Po slabšem domačem napadu in odličnem bloku gostov je bil izid na sedmi točki že izenačen. Murskosoboška dobra igra je hitro zbledela, pri 12:14 je Fujs zamenjal organizatorja igre, namesto Urbana Drvariča je vstopil Jure Kasnik. A pričakovanega učinka sprva ni bilo. Nato pa so se Sobočani vseeno zbrali in izid izenačili na 16. točki. Sledilo je enakovredno nadaljevanje. Krka je povedla s 23:21, Sobočani so nato uspeli izid izenačiti na 23:23, a so si prvo zaključno žogo vseeno priigrali Krkaši, ki so nato ugnali sami sebe. Najprej je gostujoči organizator igre Marko Stošić zapravil servis (mreža) pri 23:24, po izenačenju na 24. točki pa je gostujoči korektor Valentin Turk dva napada poslal v out za minimalno zmago Sobočanov, ki so darilo z veseljem sprejeli.

V drugem nizu je nato pri Panviti Kasnik ostal na parketu, gostujoči trener Jože Časar pa je vlogo organizatorja igre zaupal Gašperju Puclju. A so bili domačini še naprej učinkovitejši, čeprav se je za trenutek začelo zapletati šele po vodstvu Panvite s 14:11. Ravno na servis Puclja je namreč Krka izenačila izid na 16:16, zatem celo dvakrat povedla - nazadnje pri izidu 18:19, nato pa ni šlo več. Sobočani so strnili vrste, razigrani Jernej Detela je z as servisom zaključil drugi niz za domače vodstvo z 2:0.

In prav Detela je zatem na podoben način odprl tudi zadnji, tretji niz. Sobočani so po njegovi zaslugi povedli s 6:1, Krkaši pa preprosto niso imeli odgovora na prodoren servis domačinov. V zadnjem nizu je tako igralo praktično samo še domače moštvo, pa čeprav je Časar z nekaterimi menjavami skušal preobrniti potek srečanja, a mu to nikakor ni uspelo. Za povrh je Pucelj z zapravljenim servis podaril Sobočanom še zadnjo točko na tekmi za zmago Panvite z maksimalnih 3:0.

"V prvem nizu smo se malo lovili, saj smo po uvodnem vodstvu popustili in nas je nasprotnik ujel, nato pa smo morali hitro nadoknaditi zamujeno, kar nam je tudi uspelo. Drugi in tretji niz pa smo bili nato že na pravi ravni in boljši nasprotnik od tekmeca, saj Krka tokrat pač ni bila konkurenčna. Še vedno pa se ubadamo s poškodbami in srčno upam, da bomo lahko zdravi odigrali vsaj četrtfinale državnega prvenstva, kjer bo očitno naš nasprotnik ekipa Kamnika," je dejal domači trener Fujs, Jože Časar na drugi strani pa ni mogel skriti razočaranja: "Škoda, da še vedno naredimo preveč lastnih napak v končnici nizov in sami sebe uničujemo s tem. Odigramo par točk odlično, nato pa par točk kot mali otroci, to nas tepe zdaj že kar nekaj tekem. To skušamo korigirati, a nam ne uspe. Upam, da se bomo izvlekli do zaključnih dvobojev. Uvodni niz smo odigrali dobro, tudi del drugega, nato pa je bilo lastnih napak enostavno preveč. Manjkala sta nam sicer Martin Kosmina in Luka Brulec, a to ne sme biti izgovor. Je pa to tekmo odlično odigral Ivan Vrhovšek."

M. K.