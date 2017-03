Trimo zmagal, Dobova klonila

5.3.2017 | 09:30

Ptuj, Slovenj Gradec - Rokometaši trebanjskega Trima so v tekmi zadnjega kroga prvega dela lige NLB v gosteh premagali ptujsko Dravo, igralci Dobove pa so izgubili s Slovenj Gradcem.

Drava Ptuj - Trimo Trebnje 27:28 (13:14)

Rokometaši trebanjskega Trima so v tekmi zadnjega kroga prvega dela lige NLB v gosteh premagali ptujsko Dravo z 28:27 (14:13).

* Dvorana Ljudski vrt, sodnika: Štrigl (Velenje) in Knez (Ajdovščina).

* Drava Ptuj: Belec, Rosić, S. Žuran, Rajić 1, Janžekovič, M. Žuran 3, Reisman, Bračič 1, Maroh 5, Lesjak 3, Hrupič 5 (2), Šalamun, Gregorc 6, Jensterle 2, Krasnič 1, Osterc.

* Trimo Trebnje: Urbič, Vencelj, T. Grandovec 6, Djurdjević 4, Florjančič 1, Grojzdek, Murčehajić 4 (1), Sikošek Pelko, Udovič 8 (5), Sašek 3, Željko, Mlakar, Kotar, Cvetko 2, Horžen, Mikec.

* Sedemmetrovke: Drava Ptuj 3 (2), Trimo Trebnje 6 (6).

* Izključitve: Drava Ptuj 10, Trimo Trebnje 20 minut.

* Rdeča kartona: CVetko (51.), Djurdjević (60.).

Trebanjci so na Ptuju opravičili vlogo papirnatih favoritov in dosegli deveto zmago v tej sezoni. Po njej so se utrdili na sredini lestvice in povsem mirni pričakujejo drugi del državnega prvenstva, kar pa ne velja za Ptujčane, pred njimi je krčevit boj za obstanek v družbi najboljših.

V prvem polčasu je bila tekma povsem enakovredna in izenačena. V rahli prednosti so bili Dolenjci, ki so nekajkrat povedli z dvema goloma prednosti. Ptujčani so gostom dihali za ovratnik do 47. minute (22:23), v odločilnih trenutkih dvoboja pa so več preudarnosti in znanja pokazali Trebanjci. V 53. minuti so povedli s 27:23, v končnici pa nato niso zapravili lepe zaloge v golih, čeravno so jim gostitelji resno zagrozili in se jim približali na gol zaostanka (27:28).

V trebanjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Uroš Udovič z osmimi in Tevž Grandovec s šestimi goli, v ptujski pa je Jan Gregorc dosegel šest, Jan Maroh in Denis Hrupič pa po pet zadetkov.

Slovenj Gradec 2011 - Dobova 33:22 (18:9)

Rokometaši Slovenj Gradca 2011 so v tekmi zadnjega kroga prvega dela lige NLB premagali Dobovo s 33:22 (18:9).

* Športna dvorana, gledalcev 700, sodnika: Deržek (Ajdovščina) in Pirc (Sežana).

* Slovenj Gradec 2011: Bojić, Humek, Turinski, Lampret 1, Šavc 2, Cvetko 8, Hartman, Beđeti 2, Gorenjak 3, Voršič 2, Krevs 1, Poklič 5 (3), Yankovsky, Drobež 5, Celminš 4.

* Dobova: Blaževič, Prezelj, Zafran 6 (4), L. Humek 1, Rožman, Kostanjšek, Baznik, Hardović 5, Krnc 2, Koprivc 2, Smojver 4, Kučič, Cigler 3, Hotko.

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 2011 4 (3), Dobova 4 (4).

* Izključitve: Slovenj Gradec 2011 16, Dobova 14 minut.

* Rdeči karton: /.

Obračun na Koroškem se je končal z visokim zmagoslavjem domačih rokometašev, ki so povsem zasenčili tekmece iz Dobove. A izbrance domačega trenerja Uroša Šerbca v drugem delu državnega prvenstva čaka težka naloga za potrditev prvoligaškega statusa, saj za Trebanjci, Ormožani in Dobovčani zaostajajo kar za osem točk.

Korošci so temelje za šesto zmago v tej sezoni postavili že v prvi polovici tekme, ko so Posavce zasenčili v vseh prvinah igre in si že na polčasu priigrali prednost devetih golov (18:9). V drugem niso popustili niti za ped, v 44. minuti so povišali na 27:12, kar je bilo tudi njihovo najvišje vodstvo na tekmi, v končnici tekme pa so le še potrdili svojo absolutno prevlado na igrišču.

V domači zasedbi je bil strelsko najbolj razpoložen Rok Cvetko z osmimi, v gostujoči pa Luka Zafran s šestimi goli.

Izidi zadnjega kroga prvega dela lige NLB za moške in lestvica:

* Izidi, 22. krog:

- sreda, 1. marec:

Krka - Istrabenz plini Izola 33:25 (18:9)

Urbanscape Loka - Riko Ribnica 30:28 (16:13)

- sobota, 4. marec:

Maribor Branik - Jeruzalem Ormož 39:33 (19:16)

Drava Ptuj - Trimo Trebnje 27:28 (13:14)

Slovenj Gradec 2011 - Dobova 33:22 (18:9)

Koper 2013 - Dol TKI Hrastnik 36:21 (16:8)

- lestvica:

1. Koper 2013 22 18 2 2 659:548 38

2. Riko Ribnica 22 17 2 3 675:568 36

3. Urbanscape Loka 22 12 5 5 593:538 29

4. Krka 22 13 2 7 621:562 28

---------------------------------------------------

5. Maribor Branik 22 12 2 8 627:586 26

6. Trimo Trebnje 22 9 5 9 581:563 23

7. Jeruzalem Ormož 22 11 1 10 573:559 23

8. Dobova 22 11 1 10 559:549 23

9. Slovenj Gradec 2011 22 6 3 13 570:601 15

10. Dol TKI Hrastnik 22 7 1 14 555:633 15

11. Drava Ptuj 22 3 2 17 558:678 8

12. Istrabenz Plini Izola 22 0 0 22 444:632 0

* Opomba: ekipam od prvega do četrtega mesta se bosta v končnici za prvaka pridružila Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje, zasedbe od petega do 12. mesta pa bodo nastopile v končnici za obstanek v ligi NLB

