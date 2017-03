Moj cvet iz žice

5.3.2017 | 10:45

Moj cvet iz žice (Foto: J. S.)

Na marčevski delavnici so v trebanjski galeriji mladi ustvarjalci pod vodstvom Nine Kolar izdelovali rože iz žice in najlona.

Trebnje - V trebanjski Galeriji likovnih samorastnikov so tudi prvo marčevsko soboto gostili Sobotno galerijsko dopoldne. Tokrat so otroci pod mentorstvom domače ustvarjalke Nine Kolar izdelovali rože iz žice in najlona, ki so jih dopolnili s pompončki.

Kot je ob včerajšnji delavnici, ki so jo poimenovali Moj cvet iz žice, dejala Kolarjeva, so tovrstne ustvarjalne delavnice za otroke izjemnega pomena, saj spodbujajo njihovo ustvarjalnost, nepogrešljivo vrednoto, ki jo ponesejo tudi v odraslost kot popotnico za boljši jutri.

Kolarjevo bodo sicer gostili tudi na aprilski delavnici, ko bo skupaj z mladimi ustvarjalci iz papirja zlagala različne oblike oz. origamije. Letošnji niz Sobotnih galerijskih dopoldnevov pa bodo v Trebnjem zaključili maja s Plesnimi migalnicami z Urško Barle.

Sobotne galerijske dopoldneve, pripravljajo jih vsako prvo soboto v mesece, je zasnovala trebanjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje, Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje in CIK-om Trebnje.

J. S.

