FOTO: Karneval fašjenk Dobova 2017

5.3.2017 | 12:30

Dobova - Z včerajšnjim XIX. mednarodnim karnevalom fašjenk Dobova 2017 so sklenili letošnje pustno dogajanje v brežiški občini. V popoldanski povorki, ki je odšla na pot v Ločah, je pred množico gledalcev na prireditvenem prostoru v Dobovi nastopilo petdeset skupin iz več krajev Slovenije in tudi iz Hrvaške. Med številnimi tradicionalnimi lokalnimi maskami so bili tudi ločki kosci in obrški prutarji z Velikega Obreža, iz nekoliko oddaljene Kostanjevice na Krki je prispela delegacija Prforcenhausa.

Prizorišče so v toplem popoldnevu razgibale še številne domače in gostujoče tradicionalne maske, ki so na fašjenkovem karnevalu v Dobovi že stalne gostje. Veliko pa je bilo tudi novih mask.

Dogajanje so z odra spremljali tudi visoki predstavniki zveze evropskih karnevalskih mest, med katerimi je bil tudi predsednik Fašjenka Dobova Ivan Kovačič iz Loč, ki je podpredsednik te zveze za Slovenijo.

Fašjenkov župan dr. Stress Tramp je na včerajšnjem sklepnem dogodku vrnil ključ občine Brežice brežiškemu županu Ivanu Molanu, ta pa mu je dal nazaj zastavo dobovskega Fašjenka. Ključ in zastavo sta si občina in Fašjenk izmenjala 24. februarja v Brežicah, ko je Fašjenk prevzel oblast v občini Brežice.

Včeraj so po zaključku povorke nastopajoči in tudi drugi odšli na zabavo v dobovsko dvorano in pred njo.

M. L.

