Gasilci pomagali obolelemu

5.3.2017 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 15.48 je v naselju Šutna pri Podbočju v občini Krško obolela oseba potrebovala zdravniško pomoč. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, nudili pomoč osebi do prihoda reševalcev in jo prenesli do reševalnega vozila. Reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Krško so osebo prepeljali na zdravljenje v SB Brežice.

Ponoči avto s ceste

Danes ob 1.34 je na avtocesti Višnja Gora–Grosuplje v bližini naselja Polica v občini Grosulje osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so kraj zavarovali in nudili pomoč delavcem avto vleke pri odvozu vozila.

Zagorele smeti

Danes ob 15.19 so v naselju Brestanica v občini Krško zagorele smeti v zapuščenem objektu. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Zagorele saje

Včeraj ob 18.54 so v naselju Mrtvice v občini Krško zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško, PGD Vihre in Brege so požar pogasili in s termo kamero pregledali prostore objekta.

L. M.