FOTO: Kar 50-im zlato priznanje za kruh v Škocjanu

5.3.2017 | 18:55

Prejemniki zlatih priznanj za kruh s članoma strokovne komisije in županom Jožetom Kaplerjem.

Škocjan - Društvo podeželskih žena Škocjan, ki ga vodi nova predsednica Simona Globevnik, je ta konec tedna pripravilo že 9. društveno ocenjevanje kruha iz različnih vrst žit. Odziv je bil tudi tokrat dober, saj so v oceno prejeli kar 69 kruhov. V Metelkovem domu je bila na ogled razstava, danes popoldne pa so na prireditvi podelili še priznanja.

Zmagovalka Ida Mermolja, ki je dosegla kar vseh 80 točk.

Kar petdeset je bilo zlati, 16 srebrnih in tri bronaste. Najboljši kruh z vsemi 80 točkami je spekla Ida Mermolja s Primorske in sicer primorskega z olivami. Kot je vesela povedala na prireditvi, ga je v oceno - kot vedno doslej - poslala po hitri pošti, ker je zmagala, pa se je po priznanje na Dolenjsko kar pripeljala. Drugo in tretje mesto je pripadlo lanskemu zmagovalcu Jožetu Senegačniku iz Škofljice, ki se spekel pšenični kruh s kislim nastavkom ter pšenični kruh s semeni iz krušne peči. Oba sta bila uspeha zelo vesela.

Blaž Košak.

Kot je povedal predsednik strokovne komisije Blaž Košak (v njej sta sodelovala še Janez Turk in Milka Debeljak), so to krasni rezultati, saj so bili kruhi resnično dobri. Pekarice (no, nekaj je bilo tudi pekov) je opomnil na nekaj napak, ki jih lahko hitro odpravijo: nekateri kruhi so bili premalo slani, zameseni s premalo vode, pri kakem se je vonjal tudi prašek oz. mehčalec, ker so ga hladile zavitega v kuhinjskem prtu. »Trudite se še naprej in izboljšujte,« je dejal in omenil, da se lahko prav kmalu, v začetku aprila, preizkusijo na državnem ocenjevanju kruha v Beli Cerkvi.

Simona Globevnik (v sredini), nova predsednica Društva podeželskih žena Škocjan. Na levi ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin.

Na prireditvi, ki jo je prijetno povezovala Renata Dulc, so zbrane nagovorili: predsednica Društva podeželskih žena Simona Globevnik, ki se je za podporo zahvalila občini in vsem sponzorjem ter članicam društva za pridno delo; župan Jože Kapler, ki je sodelujočim čestital ter jim zaželel, da tradicijo peke kruha ohranijo še naprej, ter ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Irena Čengija Peterlin, ki je dejala, da se bo morda prihodnje leto opogumila in tudi sama v oceno prinesla svoj kruh. »Sicer pa je najvažnejše, da ga rade pečemo doma in da ga pohvalijo naši bližnji,« je poudarila.

Mladi folklorni "plamenčki".

Kulturni program so oblikovali: harmonikarji Teja Vovk ter Kristjan in Klemen Krnc, folkloristke mladinske folklorne skupine Plamen, recitatorka Anamarija Globevnik ter Kristjan Kovačič na kitari.

Dogodka se žal tokrat ni mogla udeležiti predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, ki pa je društvu in sodelujočim poslala pisemce, ki ga je voditeljica prebrala.

Obiskovalci so se ob razstavi kruha še radi zadržali, saj so gostiteljice poskrbele za pogostitev, škocjanski vinogradniki pa so primaknili vinsko kapljico.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija