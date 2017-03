Beograd - Džikić : Petrov 1:0

6.3.2017 | 09:00

Simonu Petrovu v Beogradu ni uspelo prelisičiti starega lisjaka Džikića. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Po sredinem porazu v gosteh pri državnih prvakih v Domžalah so košarkarji Krke z prvič z novim trenerjem igubili tudi v jadranski ligi. V Beogradu jih je gostil nekdanji Krkin trener Alaksandar Džikić, ki se ni izkazal ravno za najbolj gostoljubnega. Po izenačenem prvem polčasu so namreč njegovi varovanci v nadaljevanju tekme stopili na plin in Novomeščanom, za katere bi bila morebitna zmaga v Beogradu izjemno dragocena, prizadejali še en poraz. V kolikor bo drevi neposredni tekmec Krke v boju za obstanek v jadranski ligi, Zadar, v Skopju uspešnejši, je Krkina jadranska zgodba vsaj za eno leto končana, ob porazu Dalmatincev v Makedoniji pa bo o obstanku odločal zadnji krog, v katerem bi Krka morala premagati Cibono, Zadar pa izgubiti z Olimpijo.

Partizan : Krka 94:80 (21:27, 46:44, 76:60)

Partizan: Robinson 3, Ratkovica 12 (3:4), Vrabac 14 (2:3), Marinković 8 (2:2), Majstorović 5 (1:2), Birčević 9 (4:4), Koprivica 9 (3:4), Andrić 11 (1:1), Pot 16 (3:3), Luković 7 (3:3).

Krka: Rebec 11 (1:1), Curry 11 (1:4), Rojc 1 (1:2), Kužnik 2 (2:2), Dimec 19 (3:8), Čebular 6 (3:4), Elliott 13 (2:4), Luković 17 (0:2).

Prosti meti: Partizan 22:26, Krka 13:27.

Met za tri točke: Partizan 10:22 (Vrabac 2, Andrić 2, Marinković 2, Robinson, Ratkovica, Birčević, Pot), Krka 9:27 (Luković 3, Rebec 2, Curry 2, Čebular, Elliott).

Osebne napake: Partizan 25, Krka 23.

Pet osebnih: Koprivica (37.), Majstorović (39.).

Lestvica: 1. Crvena zvezda 49, 2. Cedevita 44, 3. Partizan 44, 4. Budućnost 41, 5. Igokea 37, 6. Cibona 36, 7. Mega Leks 35, 8. FMP 35, 9. Union Olimpija 35, 10. Mornar 34, 11. Karpoš Sokoli 33, 12. MZT Skopje 32, 13. Zadar 32, 14. Krka 32.

I. Vidmar