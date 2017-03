Ribničani izgubili tudi s Saint-Raphaelom

6.3.2017 | 09:30

Ribnica

Rokometaši Rika Ribnice so v tretjem krogu skupinskega dela evropskega pokala EHF v Ljubljani izgubili proti francoskemu Saint-Raphaelu s 24:31 (12:15). To je že tretji poraz Ribničanov v skupini A, V kateri s popolnim izkupičkom vodi Füchse Berlin pred GOG z dvema zmagama in Saint-Raphaelom, ki je zbral dve točki.

Izbranci Roberta Beguša so dokaj medlo odprli tekmo, visoka obramba gostov jim je povzročila kar velike težave, pa tudi igra v napadu ni bila tekoča. Že v zgodnjem obdobju tekme so zašli v težave, v 13. minuti so zaostali za tri gole (3:6), po primanjkljaju štirih golov (5:9) v 20. minuti pa je domača klop zahtevala minuto odmora. Beguševi nasveti so bili učinkoviti, tri minute kasneje so se približali na gol zaostanka (9:10). V naslednjih treh minutah so tudi njihovi tekmeci naredili delni izid 3:0 in jim znova ušli na štiri zadetke (9:13), na velik odmor pa so se Ribničani podali z zaostankom treh golov (12:15).

Igralci iz dežele suhe robe so bojevito odprli drugi polčas, takoj so se približali na gol zaostanka (14:15), prebudil se je tudi v prvem polčasu povsem nevidni Nik Henigman, ki je v uvodnih desetih minutah nadaljevanja dosegel tri zadetke. A njihova požrtvovalna igra ni bila poplačana, tekmeci iz Saint-Raphaela so se jim vse do konca tekme spretno izmikali in držali prednost od enega do petih golov. Ribničani so bili nekajkrat zelo blizu temu, da tekmo postavijo v začetno izhodišče, a vselej jim je nekaj zmanjkalo. V trenutkih, ko se je lomila tekma, so sprožili nekaj nenadzorovanih strelov, zastreljali sedemmetrovko ali naredili nepotrebno tehnično napako, dodatno pa jim je paral živce tudi srbski vratar Slaviša Đukanović. Francozi so vse njihove težave izkoristili in si najvišjo razliko priigrali ravno na koncu tekme (24:31).

Zadetke za Ribnico so doseli Henigman 4, Grebenc 3, , Kovačič 3, Fink 3, Nosan 3, Pucelj 3, Leban 2, Skušek 2 in Kulenović 1.

Ribniška ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 11. marca, gostovala pri Saint-Raphaelu.

I. V. in STA