Tudi z remijem so lahko zadovoljni

6.3.2017 | 10:45

Nogometašem Krškega je uspelo v Kidričevem vsaj remizirati. (Foto: Drago Wernig/M24)

Krško - Nogometaši Krškega niso zmagala že vse od 29. oktobra, ko so zmagali v Celju, so pa od tedaj nanizali vrsto remije, remizirali pa so tudi včeraj v Kidričevem proti neposrednim tekmecem v boju za osmo mesto oziroma neposredni obstanek v prvi ligi, nogometašem Aluminija.Z morebitno zmago bi Krčani sicer naredili pomemben korak proti zastavljenemu cilju, a tudi remi je zanje dragocen, saj so z njim ohranili vsaj točko prednosti.

Vendar jim je dolgo časa kazalo še bolje. Nizali so protinapade, kjer je bil opazen predvsem novinec v ekipi Ibrahim Arafat Mensah. Ganski napadalec je v 12. minuti zapravil prvo priložnost, ko po protinapadu ni izkoristil podaje Tončija Mujana, streljal je mimo gola. Zato pa ima Ganec veliko zaslug za vodstvo Krškega, saj je v 19. minuti na desnem robu igrišča, izboril prostor za močno in natančno podajo v sredino, kjer jo je dočakal Filip Dangubić. Ta ni okleval s strelom, po katerem je žoga končala v desnem spodnjem kotu domačega vratarja Luke Janžekoviča.

Domači so v prvih 45 minutah dvakrat zagrozili po kotu, v 43. minuti v gneči niso prišli do strela, v zadnji minuti pa so gosti po strelu Josipa Zebe žogo odbili z golove črte. Pred tem so edino omembo vredno akcijo izvedli še pred golom Krškega, ko je po levi strani prodiral Mateo Panadić, toda streljal visoko čez gol.

Drugi del pa so začeli bolj obetavno, pritisk se jim je obrestoval v 57. minuti, ko je podajo Matic Vrbanca izkoristil Lovro Bizjak in s strelom z glavo izenačil.

Po golu se je igra razživela, toda v glavnem je potekala med obema kazenskima prostoroma. Nekaj priložnost je vseeno bilo, predvsem v dolgem sodniškem podaljšku, ta je bil posledica poškodbe gostujočega igralca Marka Krajcerja, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Za odtenek so bili konkretnejši domači, vendar Žiga Škoflek, Francesco Tahiraj in Nemanja Jakšič niso pred zanesljivim vratarjem Krškega Markom Zalokarjem niso našli poti do mreže. Na nasprotni strani je priložnost zamudil Nikola Gatarić.

V naslednjem, 24. krogu bo Krško gostilo Celje.

Aluminij : Krško 1:1 (0:1)

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Muminović, Bizjak (od 90. Krajnc), Škoflek, Panadić (od 55. Tahiraj), Vrbanec (od 79. Mesec), Kocić, Turkalj, Mensah, Zeba.

Krško: Zalokar, Mensah, Šturm, Mujan, Vuklišević, Sadiković, Urbanč (od 63. Dušak), Kramarić (od 75. Gatarić), Dangubić, Krajcer (od 89. Haljeta), Pušaver.

Rumeni kartoni: Panadić, Škoflek, Jakšić, Muminović; Kramarić, Šturm, Urbanč, Pušaver, Krajcer.

Lestvica: 1. Maribor 49, 2. Olimpija 46, 3. Domžale 40, 4. Celje 31, 5. Gorica 31, 6. Koper 31, 7. Rudar 29, 8. Krško 23, 9. Aluminij 22, 10. Radomlje 9.

I. V in STA