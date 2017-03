FOTO: Sprejem športnikov občine Krško za leto 2016

6.3.2017 | 11:45

Krško - Župan občine Krško Miran Stanko je v petek Kulturnem domu Krško čestital športnikom, ki so v letu 2016 dosegli vidnejše rezultate v posameznih športnih disciplinah in s tem pomembno prispevali k večji prepoznavnosti občine Krško doma in v tujini. S športniki in gosti je svoje športne izkušnje delil osrednji gost večera smučarski skakalec Robert Kranjec.

Predlog o izboru povabljenih športnikov je na podlagi kriterijev pripravila strokovna komisija za šport občine Krško, ki jo vodi Boštjan Pirc. Pri izboru je sodelovala Športna zveza Krško, predloge pa so podali tukajšnji športni klubi in društva.

Kot je v svojem govoru poudaril župan Stanko, je v občini več kot 80 športnih društev, organizacij, klubov in drugih, ki na različnih področjih športa delajo tako z najmlajšimi, mladinci, do tistih, ki skrbijo, da je za šport in rekreacijo poskrbljeno tudi za občane s posebnimi potrebami in za starejše generacije. Z vsakoletnimi razpisi občina Krško podpira delo vseh, tako na programskem delu kot z vlaganji v infrastrukturo, za kar v zadnjih letih v povprečju nameni okoli 1,5 milijona evrov na leto. V lanskem letu je občina med drugim na stadionu Matije Gubca uredila nadstreške na tribuni, Tenis klub Krško v zimskih mesecih deluje pod novim balonom, sofinancirali so obnovo smučarske skakalnice na Dulah, v okviru celovite obnove krške šole Jurija Dalmatina pa je bil obnovljen plavalni bazen. V načrtih je ureditev nogometne zelenice na stadionu Matije Gubca, izboljšanje pogojev delovanja Strelskega društva Leskovec pri Krškem, pa tudi za delovanje tenis kluba in odbojkarskega društva v Brestanici.

Osrednji gost večera je bil smučarski skakalec Robert Kranjec, ki je v pogovoru z voditeljem, komikom Tinom Vodopivcem, ki je v Krškem z družino živel do svojega sedmega leta, potem pa so se preselili v Kranj, predstavil svojo športno pot ter poudaril pomen vztrajnosti vsakega športnika do zastavljenega cilja.

Na podlagi kriterijev so priznanja prejeli Damjan Pavlin iz Strelskega društva Leskovec Krško in strelske paraolimpijske reprezentance Slovenije; Denis Šketako in Jaroslav Kovačič, oba iz Športnega društva Posavje; Luka Vodlan in Brina Lukež iz Plesnega kluba Lukec; Nejc Pozvek, član Posavskega alpinističnega kluba Krško, Luka Kerin, Vanja Drkušić in Luka Guček iz Nogometnega kluba Krško, prav tako Tomaž Zakrajšek, Luka Pihler in Kadetska ekipa NK Krško v sestavi Benjamin Pirc, Gašper Koritnik, Mihael Mirt, Anže Kodelič, Ester Sokler, Mark Španring, Vid Goričar, Gregor Kmetič, Jan Gorenc, Andraž Lipec, Vanja Drkušić, David Kovačič, Timotej Rešetič, Primož Vidmar, Anej Bogolin, Jan Ašič, Marcel Račič in Nik Rožman; mladinska ekipa Rokometnega kluba Krško v sestavi Alen Zorič, Marko Sintič, Aldin Bekrič, Tadej Sobotič, Gašper Perko, Uroš Švalj, Jure Škafar, Patrik Glaser, Jakob Rus, Leon Škoda, Kristijan Kozole, Anton Glogovšek, Andraž Dragan, Klemen Pajič, Tadej Hriberšek in Tilen Kozole; Ana Urbanč, Aleksander Bajc, Matej Požun, Peter Urbanč in Samo Štajner iz Šahovskega kluba Triglav Krško; Amadeja Urbanč Vlahov, Maj Režman, Vincenc Radež, David Šeparovič, Rok Slapšak, Ivan Lesnika in Denis Moreše iz Športnega društva Plavalček; Žana Maruša Karmen Zorič, Lara Jambriško, Andraž Dostal, Nika Bizjak, Tjaš Žvar, Jerneja Šribar, Matic Močnik, Anže Kozole, Alen Jular, Nika Zakšek iz Plavalnega kluba Celulozar; Nina Mandl iz Multisport kluba Krško; Hanah Pevec iz Športnega društva Posavje; Zoran Igor Dular, Nik Arnšek, Janez Peršolja iz Kluba tajskega boksa krško; Aljaž Motoh iz Posavskega alpinističnega kluba Krško; članska skupina hip hop plesalcev iz Plesnega kluba Lukec Krško v sestavi Mark Gerjevič, Katja Pirc, Alja Kolman, Jasna Preskar, Dea Micić in Nastja Colarič; Denis Štojs iz AMD Krško in Dejan Petakovič iz Ribiške družine Brestanica – Krško.

Na seznam posebnih dosežkov leta, ki so jih letos podelili drugič, pa so se vpisali Senta Jeler in Cvetka Šterk, članici ženske reprezentance v odbojki sede, Gregor Glas iz Košarkarskega kluba Krško, rokometaš RK kluba Gorenje Velenje Nejc Cehte, Laura Škvorc, članica slovenskih mladih nogometnih reprezentanc, atletinja Tinkara Zalokar, ki zastopa tudi reprezentanco Slovenije, člani Radiokluba Krško Tomislav Haring, Samo Gajšak, Žak Gajšak in Petra Levičar, Luka Račič, član DBV Dren iz Leskovca pri Krškem, ter Robert Berič, član nogometne članske reprezentance Slovenije.

Sprejem so s kulturno-zabavnim programom popestrili učenke in učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja, članice in člani gledališče skupine KD Leskovec pri Krškem in članice vokalne skupine POPSi.

B. B.

