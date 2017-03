Cela pokrajina pela in igrala v Brežicah

6.3.2017 | 12:45

Brežice - Brežiška območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti je včeraj v Domu kulture Brežice organizirala regijsko srečanje tamburašev in mandolinistov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Na prireditvi, ki spada v okvir 37. državnega srečanja, so nastopili otroški in mladinski tamburaški orkester Carmen Cord Metlika, tamburaška skupina metliške folklorne skupine Ivan Navratil, Viniški tamburaši KUD Oton Župančič Vinica, Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče, Petrovi tamburaši iz Šempetra v Savinjski dolini in Tamburaški orkester Dobreč iz Dragatuša.

Potem ko se je na odru zvrstilo vseh sedem skupine, je nekaterim od njih samostojni svetovalec za instrumentalno glasbo pri javnem skladu za kulturne dejavnosti Daniel Leskovic za izstopajoči nastop podelil knjižne nagrade. Tako je izpostavil mladinski tamburaški orkester Carmen Cord Metlika za program Slovenske ljudske pesmi, Petrove tamburaše za nastop Ena ptička priletela, Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče, ki je izvedel Slovenski pozdrav, in Tamburaški orkester Dobreč za njegovo Slovansko rapsodijo.

V letošnjem ciklu bo še zadnje regijsko srečanje 18. marca v Ajdovščini in državno srečanje v Žalcu 8. aprila.

Na včerajšnji prireditvi, ki jo je povezovala vodja brežiške območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Simona Rožman Strnad, so v nekaterih točkah nastopili tudi pevski solisti in pevske zasedbe.

M. L.

