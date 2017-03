Z otroki v avtu bežala pred policisti

6.3.2017 | 14:20

Novo mesto - Med kontrolo prometa v kraju Mihalovec so brežiški policisti v petek popoldne ustavljali voznico osebnega avtomobila Fiat punto. Ko je kršiteljica opazila policiste, je pospešila hitrost, na regionalni cesti je zapeljala na nasprotno smerno vozišče, ogrozila pešca, ki je prečkal cesto, zavila na lokalno cesto in nadaljevala z nevarno vožnjo po sredini vozišča. Policisti so zapeljali za njo, vendar ni upoštevala svetlobnih in zvočnih signalov, s katero so jo ustavljali. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubila oblast nad vozilom in trčila v ograjo ob stanovanjski hiši. Med postopkom so policisti ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozila pa je neregistriran avtomobil. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so ji odredili preizkus, a je opravljanje preizkusa odklonila. Odklonila je tudi postopek za prepoznavo vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Kršiteljica je z nevarno vožnjo ogrozila tudi tri otroke, ki jih je prevažala v vozilu in niso bili zaščiteni z ustreznim zadrževalnim sistemom. Policisti so poskrbeli za varstvo otrok, ki so jih prevzeli delavci centra za socialno delo. 32-letni osumljenki kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu so odvzeli prostost in jo pridržali. S kazensko ovadbo so jo v nedeljo privedli k preiskovalni sodnici, ki je po zaslišanju za osumljenko odredila hišni pripor.

V nesreči na Seidlovi cesti hudo poškodovana peška

Na Seidlovi cesti v Novem mestu se je v petek popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodovala peška. 36-letni voznik osebnega avtomobila je pripeljal iz centra mesta in na Seidlovi cesti trčil v 20-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Peško je odbilo na prednjo vetrobransko steklo in na vozišče, kjer je obležala. Hudo poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Z ukradenimi tablicami in brez vozniškega

Trebanjski policisti so v petek pri Mirni ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva ni upošteval znakov policistov, s katerim so ga ustavljali in je nadaljeval z vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da 38-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Na neregistriranem in tehnično neizpravnem avtomobilu Škoda felicia je imel nameščene ukradene registrske tablice. Avtomobil so mu zasegli in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 2160 evrov.

Na mejni prehod pripeljal z 2,4 promili alkohola

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v petek popoldne, na izstop iz Slovenije z osebnim avtomobilom pripeljal 44-letni državljan Slovenije. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,14 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje

Nasilje v družini

Policisti so na našem območju minuli konec tedna trikrat posredovali zaradi nasilja v družini. Brežiški policisti so izrekli prepoved približevanja 26-letnemu osumljencu, ki je tako hudo pretepel zunajzakonsko partnerko, da je morala poiskati zdravniško pomoč. Zaradi nasilja v družini so včeraj popoldne posredovali tudi policisti Policijske postaje Krško. 34-letni nasilnež, ki že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko, je ob prisotnosti otrok razbijal inventar in grozil. Zaščitili so žrtve, osumljencu odvzeli prostost in mu izrekli prepoved približevanja. Prav tako v okolici Krškega je včeraj popoldne 50-letni nasilnež pretepel partnerko in jo poškodoval. Žrtev so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so osumljencu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Izrekli mu bodo prepoved približevanja žrtvi.

