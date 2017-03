Jorgiću dva članska naslova, Novaku bron

6.3.2017 | 15:00

Darko Jorgić prvič na najvišji stopnički med člani, njegov trener Uroš Slatinšek pa na tretji stopnički.

Novo mesto - Ob 20-letnici domačega NTK Kema so v Puconcih pripravili 26. državno prvenstvo v namiznem tenisu. Najboljši možnovomeškega kluba Darko Jorgić ni razočaral in je osvojil svoj prvi naslov državnega prvaka v članski konkurenci. Na poti do finala je premagal Klemna Jazbiča, Bojan Pavič mu je dvoboj zaradi poškodbe predal, tudi Tom Šfiligojem mu ni nudil resnejšega odpora. V finalu se je Jorgić pomeril z Mitjem Horvatom, ki je v polfinalu premagal drugega Novomeščana, Slatinška, in tekmo dobil s 4:1.

NTK Krka je imela še eno železo v ognju - par Jorgić-Slatinšek. Kombinacija nadarjene mladosti in izkušenosti se je obrestovala in naslov državnih prvakov v parih je tudi v igri parov odšel v Novo mesto. Žal Jorgiću, ki je bil s Pavčnikovo nosilec turnirja med mešanimi pari, ni uspelo, zato pa je bil uspešnejši Tilen Novak s Katrino Sterchi, ki je tako osvojil novo pomembno lovoriko, lep pokal za osvojeno tretje mesto na državnem članskem prvenstvu.

J. P.