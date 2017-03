Občanka našla granato

6.3.2017 | 18:30

Brežice, Novo mesto - Ob 15.47 je pri kraju Dobrova, občina Krško, v gozdu občanka našla neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta 75 milimetrsko topovsko granato, ostanek iz obdobja II. svetovne vojne, odstranila ter varno uskladiščila.

Ob 13.15 so v Klemenčičevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem je bila zaklenjena starejša onemogla oseba. Oskrbeli so jo reševalci NMP Zdravstvenega doma Novo mesto, gasilci pa so jo prenesli.