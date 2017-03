Posavci in Dolenjci kar petnajst medalj

6.3.2017 | 19:00

Vid Dobrovoljc

Novo mesto - V drugem tednu zimskih počitnic je bilo na Ptuju letošnje mladinsko šahovsko prvenstvo v standardnem in pospešenem šahu za vse kategorije. Na osemdnevnem prvenstvu je sodelovalo skoraj 300 mladih šahistov in šahistk iz vse Slovenije, mladi iz Dolenjske in Posavja pa so letos osvojili 15 medalj in pokalov, ob tem pa še kopico uvrstitev med najboljših deset.

Najbolj uspešen je bil tudi letos Vid Dobrovoljc iz ŠD Krka Novo mesto, ki je postal državni prvak v pospešenem šahu in bil drugi v standardnem šahu med fanti do 18 let. V isti starostni skupini je dve medalji osvojil tudi Gregor Gašparac iz Kočevja (3. standardno in 2. pospešeno), podoben pa je tudi dosežek Ane Urbanč iz ŠK Triglav Krško med dekleti do 16 let (2. standardno in 3. pospešeno).

Izidi, standardni šah, fantje do 8 let: 3. Bruno Glas (ŠK Triglav Krško); dekleta do 8 let:3. Eva Grajžl (ŠK Triglav Krško); dekleta do 10 let:3. Pika Radej (ŠK Triglav Krško); dekleta do 14 let:1. Larisa Kuhar (ŠK Triglav Krško); dekleta do 16 let:2. Ana Urbanč (ŠK Triglav Krško); fantje do 18 let:2. Vid Dobrovoljc (ŠD KRKA Novo mesto), 3. Gregor Gašparac (ŠD Kočevje); pospešeni šah, fantje do 8 let:1. Igor Jalovec (ŠD Kočevje); fantje do 12 let:1. Anej Bizjak (ŠK Brežice); dekleta do 12 let:3. Tjaša Pajek (ŠD KRKA Novo mesto); dekleta do 14 let: 2. Tina Urbanč (ŠK Triglav Krško)3. Ana Marija Petkovič (ŠD Kočevje); dekleta do 16 let:3. Ana Urbanč (ŠK Triglav Krško); fantje do 18 let:1. Vid Dobrovoljc (ŠD KRKA Novo mesto), 2. Gregor Gašparac (ŠD Kočevje).

R. R.

Galerija