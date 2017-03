V gasilskem kvizu pokazali veliko znanja

7.3.2017 | 08:10

Orehovica - Podružnična osnovna šola v Orehovici je preteklo soboto gostila tekmovanje v gasilskem kvizu Gasilske zveze Šentjernej. Tekmovanja se je udeležilo 18 ekip in sicer 11 ekip iz kategorije pionirjev, šest ekip iz kategorije mladincev in ena ekipa pripravnikov.

Na tekmovanju so se mladi gasilci pomerili v teoretičnem delu iz gasilstva in prve pomoči ter praktičnem delu v gasilski spretnosti in vezanju vozlov. Hkrati pa je bilo tekmovanje namenjeno tudi druženju mladih gasilcev. Najboljše tri ekipe iz vsake kategorije se bodo udeležile regijskega tekmovanja, ki bo 18. marca potekalo v organizaciji PGD Dobrnič v Gasilski zvezi Trebnje. To so ekipe pionirjev iz PGD Gorenje Vrhpolje in dve ekipi iz PGD Stara vas-Loka, ekipe mladincev iz PGD Gorenje Vrhpolje, PGD Cerov log in PGD Ostrog, ter ekipa pripravnikov iz Gorenjega Vrhpolja.

Kot sporoča Benjamin Borse, predsednik mladinske komisije pri GZ Šentjernej, jih je na tekmovanju obiskala ravnateljica OŠ Šentjernej mag. Renata Zupanc Grom, ki si je ogledala delo mladih gasilcev. Kočni podelitvi sta prisostvovala tudi predsednik Gasilske zveze Šentjernej Aleš Medle in poveljnik Gasilske zveze Šentjernej Martin Lužar, ki sta podelila pokale najboljšim tekmovalcem. Vsem udeleženim ekipam, še posebej ekipam, ki so se udeležile na regijsko tekmovanje, iskreno čestitajo.

L. M., foto: PGD Gorenje Vrhpolje, PGD Stara vas- Loka in B. Borse

