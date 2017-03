Zbil peško; zagorela drvarnica

7.3.2017 | 07:10

Sinoči ob 20.10 uri je na Ljubljanski cesti v Novem mestu osebno vozilo zbilo peško. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so poškodovano odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 22.07 je na regionalni cesti Radeče–Vrhovo, občina Radeče, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGE Celje in PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč policistom pri razsvetljavi kraja nesreče in reševalcem NMP Laško, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnico Celje v nadaljnjo oskrbo.

Zagorela drvarnica

Minulo noč ob 3.19 je v naselju Jablan, občina Mirna Peč, gorela drvarnica velikosti 7 krat 5 metrov. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Jablan in Mirna Peč so požar omejili in pogasili. Gasilci PGD Jablan so ostali na gasilski straži in pomagali pri sanaciji požarišča. V požaru je uničeno ostrešje. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Zlomil si je roko

Sinoči ob 19.21 si je na Cesti Krški žrtev v Krškem občan pri športnih aktivnostih zlomil roko. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so športnika na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJA VAS PRI ČRNOMLJU, na izvodu Dolenja vas smer Sever.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo:

- od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Boštanj 2 izvod Rupar in Pavlič med 08:30 in 14:30 uro. Za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Spodnji Grič med 8:00 in 10:00 uro, na območju Tp Kare 12 med 11:00 in 13:30 uro ter na območju TP Roto kolonija Videm izvod Naš blok nad Zdolsko cesto med 12:00 in 14:30 uro.

