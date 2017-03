Preko sto udeležencev na 2. pohodu po Pavletovi poti

7.3.2017 | 11:20

Šentjernej - Turistično društvo Šentjernej je ob pomoči planinski vodnikov šentjernejskega planinskega društva konec tedna organiziralo 2. pohod Po Pavletovi poti.

Pavle Turk je bil dolgoletni predsednik turističnega društva, strasten pohodnik in velik ljubitelj narave, veliko udeležencev pohoda je za planinarjenje navdušil prav on. Mnogi se ga seveda spominjajo tudi kot dolgoletnega ravnatelja OŠ Šentjernej, aktivnega še na kulturnem in drugih področjih.

Pohodniki - bilo jih je preko sto, najmlajši je imel tri leta, najstarejša udeleženka pa 81 let - so se ob 8. uri zbrali v Pleterjah, pot pa jih je vodila po eni od Pavletu ljubih poti, čez Njivice na Špilarjevo špico. Pri lovski koči na Javorovici so se okrepčali in poklonili Pavletovemu spominu ter se na to počasi vrnili v Pleterje.

Kot pove Bernardka Papež, so po poti obujali lepe spomine ne skupne poti in trenutke s Pavletom, »ki se ga bomo vsi spominjali po ljubezni do narave, veselem nasmehu, dobroti in preprostosti. Vso pot nas je spremljal cvetoč teloh, s šopki katerega nas je Pavle večkrat razveseljeval.« Pohodniki so si obljubili, da naslednje leto turo ponovijo in upajo, da jim bo tudi takrat vreme naklonjeno.

L. Markelj, foto: B. Papež

Galerija