Novomeški klub opazili tudi v britanski reviji

7.3.2017 | 10:30

Naslovnica revije Procycling

Novo mesto - Ena najuglednejših kolesarskih revij, britanski Procycling, je v februarski izdaji eno stran z naslovom »Cyclists, made in Slovenia« namenila novomeškemu Kolesarskemu klubu (KK) Adria Mobil.

Kot so sporočili iz novomeškega kluba, se je direktor kluba Bogdan Fink v intervjuju sprehodil skozi svojo kariero in petinštiridesetletno zgodovino kluba. V članku pa novinar ugotavlja, da Bogdana Finka in KK Adria Mobil veže skupna zanimivost - oba sta rojena leta 1972.

Prevod članka, ki so ga posredovali iz novomeškega kluba, si lahko preberete v priponki.

J. S., foto: KK Adria Mobil

