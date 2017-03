HE Brežice: prvič poskusno pognali tudi drugi agregat

7.3.2017 | 18:00

Vizualizacija HE Brežice (Foto: HESS, arhiv DL)

Brežice - V jezovni zgradbi hidroelektrarne (HE) Brežice, kjer so prvega od treh agregatov januarja prvič vključili v elektroenergetsko omrežje, so s postopkom preizkusnega zagona konec februarja začeli tudi na drugem. V prihodnjih dneh bosta sledila njegova sinhronizacija s prenosnim elektroenergetskim omrežjem in začetek pogodbenega poskusnega obratovanja, poroča STA.

Iz družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) so sporočili, da so uspešno opravili prvo vrtenje drugega agregata z vodnim natokom, po suhem pa zdaj nadaljujejo z njegovim mokrim preizkušanjem.

Dodali so, da hkrati na tretjem agregatu nameščajo turbinsko in generatorsko opremo. Na njem bodo še ta mesec vgradili rotor agregata, nakar pričakujejo končanje montaže in začetek njegovih preizkušanj. Končna testiranja agregatov nameravajo opraviti po dvigu gladine brežiške akumulacije na delovno raven oz. po končanju njenih nasipov in prilagoditvi jezu gorvodne krške nuklearke.

Na gradbišču HE Brežice so sicer končali vsa večja gradbena dela. V stavbi in zunaj nje izvajajo še obrtniška dela in zunanje ureditve. V pomladnih mesecih načrtujejo zaključna dela na dostopnem mostu do elektrarne, njen tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja pa konec septembra, so še sporočili iz HESS.

Kot je nedavno povedal Bogdan Barbič, direktor družbe HESS, ki je zadolžena za energetski del projekta HE Brežice, morajo vsakega od treh agregatov preizkusiti v dvomesečnem neprekinjenem obdobju.

Vojko Sotošek, direktor javnega podjetja Infra, zadolženega za gradnjo infrastrukturnega dela HE Brežice, pa je za STA povedal, da je tamkajšnja vodna akumulacija zgrajena v dobrih devetih desetinah. Gladino Save bi že lahko dvignili na obratovalno raven, prve strokovne preglede pred tehničnim pregledom akumulacije pa načrtujejo v drugi polovici meseca.

Na suhem delu akumulacije jih sicer čaka še nekaj del in ureditev v zvezi z zagotavljanjem protipoplavne varnosti. To bodo še letos uredili tudi na območju Krške vasi in Velikih Malenc, nato pa jih čaka še protipoplavna ureditev sotočja Krke in Save, ki je sicer povezano z gradnjo dolvodne HE Mokrice, je še povedal Sotošek.

Po zadnjih ocenah bo celotna naložba predzadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Brežice, brez davka dosegla 278 milijonov evrov, še poroča STA. Od teh naložba v njen energetski del približno 118 milijonov evrov, naložba v njen infrastrukturni del z vodno akumulacijo pa približno 160 milijonov evrov. HE Brežice so začeli graditi predlani.

J. S.