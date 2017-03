Križišče Žabja vas: Porušiti bodo morali vsaj sedem domačij

7.3.2017 | 12:00

Eno prometno najbolj obremenjenih križišč v Žabji vasi naj bi v dveh letih (končno) povsem prenovili. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Na pobudo krajanov KS Žabja vas je prejšnji teden v KC Janeza Trdine potekalo srečanje s predstavniki MO Novo mesto in Direkcije RS za infrastrukturo. Govorili so o večletnem projektiranju prenove osrednjega križišča v njihovi krajevni skupnosti, ki dobiva končno podobo. Če bo investitorjem letos uspelo odkupiti vsa potrebna zemljišča, bi se po najbolj optimističnih ocenah gradnja lahko začela že prihodnje leto, verjetneje pa v letu 2019.

»To je eden od projektov, ki je že dolgo umeščen v prostor, občinski podrobni prostorski načrt zanj je bil sprejet že leta 2010, projektiranje pa se je zaključilo pred kakšnima dvema, tremi meseci,« je na vprašanje Dolenjskega lista preteklo sredo o tem povedal novomeški župan Gregor Macedoni in nadaljeval, da gre za semaforizirano križišče, ki bo imelo na vseh štirih krakih desne zavijalne pasove, zaradi tako obsežne prenove pa bo treba v neposredni okolici porušiti več hiš. »Pogovor je bil konstruktiven, krajani so dobili odgovore na večino svojih vprašanj,« je ocenil torkovo srečanje, do katerega je prišlo na pobudo krajevne skupnosti, in dodal: »Tako bogatega križišča v Novem mestu še nimamo!«

NIČ VEČ KROŽIŠČE

»Poseg bo zajemal rekonstrukcijo križišča na odsekih glavne ceste G2-105/0255 in 0256 v skupni dolžini 298 metrov (Levičnikova in Belokranjska cesta) in regionalne ceste R2-419/1203 in 1204 v skupni dolžini 281 metrov (Kandijska in Šentjernejska cesta). Pred samo izvedbo pa je treba skleniti še sofinancerski sporazum, ki je trenutno v pregledu in v podpisu na Mestni občini Novo mesto,« so o načrtovani prenovi povedali na Direkciji RS za infrastrukturo.

Med načrtovanjem se je sicer dolgo govorilo, da bodo tam uredili veliko krožišče, s čimer se je tedaj strinjala tudi krajevna skupnost, a idejni projekt iz leta 2003 je kot najbolj optimalno različico izbral semaforizirano križišče. O njegovi podobi na direkciji pravijo: »Predvidena je ureditev klasičnega štirikrakega semaforiziranega križišča z razvrstilnimi pasovi za posamezne smeri vožnje, hodniki za pešce in kolesarske površine. V območju križišča pa bodo na treh krakih urejena avtobusna postajališča.«

Predsednik sveta KS Žabja vas Andrej Kastelic. (Foto: M. M., arhiv DL)

Na podlagi pripomb krajanov s torkovega srečanja bo projektant preučil in predlagal še morebitne optimizacije rešitev, s predstavitvijo projekta pa so bili po besedah predsednika sveta KS Žabja vas Andreja Kastelica zadovoljni tudi krajani: »45 se nas je zbralo že v nedeljo, da smo uskladili svoje predloge in vprašanja za torkovo srečanje, kjer je bilo potem okoli 30 prebivalcev naše krajevne skupnosti. Lahko rečem, da smo bili z odgovori zadovoljni, saj so rešitve precej naših pobud že v sedanjem projektu.« Tudi njim se zdi zamisel o desnih zavijalnih pasovih na vseh štirih smereh ustrezna, saj bodo ti ločeni od semaforjev v križišču in bo na tak način promet tekel hitreje. »Tu smo opozorili, da bi na teh desnih pasovih dodali vsaj rumeno utripajočo luč, saj Novomeščani takšne ureditve prometa nismo toliko vajeni, pa so nam odvrnili, da je to že v projektu,« pojasni Kastelic. Po sedanjem načrtu bi imeli nekaj težav z vključevanjem s stranskih cest, zato so predlagali spremembo, da bi bilo to mogoče tako na desno kot na levo stran. Krajane je zaskrbel tudi nivo križišča in posledično odvajanje meteornih voda, a so izvedeli, da se nivo ne spreminja, odvajanje pa bodo še izboljšali glede na sedanje razmere. V nadaljevanju so opozorili tudi na večje število otrok njihove KS, ki prečkajo to križišče na poti v šolo, zato so predlagali širše pločnike, a so jim projektanti odvrnili, da so že načrtovani hodniki za pešce širši od standardnih. Poleg tega so v načrtih obnove zelo prometnega križišča zarisali tudi ločene kolesarske steze.

NA VRSTI ODKUPI

Kot omenjeno, gradnja oz. prenova tako velikega križišča posega na več okoliških parcel. Po Kastelčevih besedah so jih nekaj odkupili že pred leti, nekaj lastnikov pa je sedaj dobilo nove ponudbe. »Žalostno je to, da lastniki nekaterih teh hiš tik ob križišču niso smeli ne graditi ne obnavljati že od leta 1969. Objekti so v tem času propadali, sedaj pa odkupne ponudbe vsebujejo današnje cenitve,« je še povedal predsednik in dodal, da so letošnje ponudbe za odkup prav tako nižje od tistih izpred le nekaj let in da je v pogodbi zapisano, da – v kolikor se lastniki s prodajo ne bodo strinjali – bo država sprožila postopke razlastitve. »A so nam dejali, da bodo pogovori o odkupnih pogojih še sledili,« je še dodal sogovornik. Po sedanjih načrtih bi tako morali porušiti okoli sedem hiš, kako trenutno potekajo odkupi, pa nam z direkcije podrobneje niso odgovorili.

Kastelic je še omenil, da so se dotaknili tudi postavitve zvočnih zidov, saj gre za prometno zelo obremenjeno območje. Odgovorni so jim dejali, da bo zaradi drugačne preplastitve cestišča hrup zagotovo manjši, sicer pa bodo monitoringe izvedli po zaključeni prenovi in tedaj iskali najboljše rešitve, vmes pa bi lahko zadeve začasno uredili tudi z zasaditvijo primernega rastlinja.

Tako župan kot Kastelic sta glede časovnice odgovorila, da je gradnja najbolj verjetna v letu 2019, na direkciji pa: »Gradnja pa bo mogoča, ko bodo pridobljeni in odstranjeni vsi objekti, predvideni za rušenje, in vsa zemljišča, potrebna za gradnjo, ter zagotovljena potrebna finančna sredstva za izvedbo v proračunih RS in Mestne občine Novo mesto, predvidoma v letu 2018.«

Med gradnjo bo omenjeno križišče, ki je med drugim pomembno za vse voznike z belokranjskega in šentjernejskega konca, povsem zaprto za promet, tako da bo velik izziv tudi ureditev ustreznih obvozov, med drugim za številne Revozove tovornjake.

Članek je bil objavljen v 8. številki Dolenjskega lista z dne, 23. februar 2017.

Mirjana Martinović

novejši najprej Komentarji (2) 55m nazaj Oceni In se dogaja Dogaja in gradi se na vseh koncih, premiki, novosti, obnove,...bravo MO Novo mesto. 28m nazaj Oceni emo Hja upam, da bo čim prej prenovljeno, ker tisti predel, tako kot mnogi drugi so res že zelo žalostni... Preglej samo prijavljene komentatorje