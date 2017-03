Ponedeljek v znamenju pijanih voznikov

7.3.2017 | 13:30

Ilustrativna fotografija (Foto: PU NM, arhiv DL)

V ponedeljek so varnostne razmere v cestnem prometu na tukajšnjem območju zaznamovali vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola. Kot ob tem opozarjajo na Policijski upravi Novo mesto, so lani alkoholizirani vozniki povzročili več kot 13,2 odst. vseh prometnih nesreč, ki so se zgodile na območju šest ljudi umrlo, 17 je bilo hudo poškodovanih in 73 lažje poškodovanih. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih je znašala 1,47 gramov alkohola na kilogram krvi.

V nesreči hudo poškodovana peška, povzročitelj pijan

Včeraj, nekaj po 20. uri se je zgodila prometna nesreča na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz smeri Novega mesta. Voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo pred prehodom za pešce ni varno ustavil in je na prehodu trčil v peško, ki je z njegove leve strani pravilno prečkala cesto. 23-letno peško je po trčenju odbilo na prednje vetrobransko steklo in prek strehe vozila na vozišče, kjer je obležala. Hudo poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,90 miligramov alkohola (1,87 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan trčil v ograjo

Danes ponoči so novomeški policisti na parkirnem prostoru trgovskega centra v Novem mestu opazili voznika, ki je zaradi neprilagojene hitrosti z vozilom trčil v ograjo in jo poškodoval. 33-letni povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligramov alkohola (1,68 g/kg). Odvzeli so mu vozniške dovoljenje in napisali obdolžilni predlog.

Pijan, z neregistriranim avtom in brez vozniške

Med kontrolo prometa v Novem mestu so policisti včeraj nekaj po 19. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Opel astra in med postopkom ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. 39-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,45 miligramov alkohola (0,94 g/kg), so avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan pripeljal na mejni prehod

Na mejni prehod Slovenska vas je nekaj po 22. uri, na izstop iz Slovenije, pripeljal voznik osebnega avtomobila. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu policisti odredili preizkus. 28-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligramov alkohola (1,60 g/kg). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in na sodišče podali obdolžilni predlog.

Vlomili v avtomobila

V noči na ponedeljek je v Regrči vasi in na Aškerčevi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v dva osebna avtomobila. Po prvih ugotovitvah je odtujil manjšo vsoto gotovine, z vlomi pa povzročil za okoli 1.100 evrov škode.

Na podvozju je skrival Alžirca

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je danes okoli 6. ure pripeljal voznik tovornega vozila, ki je bil iz Grčije namenjen v Nemčijo. Policisti so s hrvaškimi kolegi opravili skupno mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. Na podvozju vozila so našli skritega premraženega državljana Alžirije, ki se je skušal izogniti mejni kontoli. Tujca so prevzeli hrvaški varnostni organi, so sporočili s PU Novo mesto.

J. S.