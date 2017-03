So kaznovani zaradi avtoceste?

7.3.2017 | 15:15

Na današnji novinarski konferenci so v Trebnjem opozorili na alarmantno stanje premostitvenih objektov na nekdanji hitri cesti. (Foto: J. S.)

Pozivom o takojšnjem urejanju državne infrastrukture so se pridružili tudi krajani nekaterih vasi.

Župan Alojzij Kastelic

Trebnje - V Trebnjem so naveličani čakanja, da bo država izpolnila zaveze, ki izvirajo še iz časa gradnje dolenjske avtoceste. Po sedmih letih od odprtja zadnjega kraka mimo Trebnjega namreč premostitveni objekti na nekdanji hitri cesti ostajajo neurejeni, državna cesta pa nevarna; še več, inšpektor za ceste občini celo nalaga, naj se obnove sicer državnih objektov loti kar sama, so dopoldne opozorili na novinarski konferenci.

»Razumemo, da je bila gospodarska kriza, a zdaj je prišel čas, da tudi tukajšnjemu gospodarstvu omogočimo normalno poslovanje,« je odločen župan Alojzij Kastelic. Kot namreč pravi, neurejena infrastruktura ovira tako tukajšnja podjetja kot tudi obrtnike, razburja pa tudi prebivalce nekaterih vasi, predvsem dotrajani in posledično nevarni mostovi čez nekdanjo hitro cesto.

Tako je med drugim v vasi Jezero. »Most je preozek in nevaren, ograja je odtrgana, železna konstrukcija popušča. Menimo, da bi ga bilo najbolje porušiti,« pripoveduje Franc Zupančič iz Jezera. Tudi vaščani sosednje Dobrave uporabljajo jezerski most, saj podvoz, ki vodi do njihove vasi, pogosto poplavlja, ker je prenizek, ta za kmetijsko mehanizacijo tako ni primeren, težave z dostopom imajo celo gasilci, pove Ivan Urbič iz Dolenje Dobrave in dodaja, da so vaščani že pošiljali dopise v Ljubljano, a so naleteli na gluha ušesa.

Podobno se s praznimi obljubami soočajo tudi predstavniki občine, pravi župan. Kot še meni, se zdi, da jih državni uradniki kaznujejo, ker so zahtevali pobočno varianto trase dolenjske avtoceste.

Podrobneje o problematiki in pričakovanjih v Trebnjem pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

J. S.

5h nazaj Oceni vih prov vam je sej ste hotel imet pobočno avtocesto zdej pa kukate kovačiča za jajca pa mrde bo