Odvrgli so sode z odpadnim oljem

7.3.2017 | 20:15

Foto: arhiv DL

Na Vodeniški cesti v Kostanjevici na Krki so ob 9.25 opazili tri odvržene sode, v katerih je bilo odpadno olje. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, pregledali okolico in odstranili odvržene sode, katere je prevzelo podjetje za zbiranje in predelavo odpadkov, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo, 8. 3. 2017:

- od 8. ure do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI KOROŠKI VASI;

- od 10. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA HRIBU-D. SUŠICE;

- od 10.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS;

- od 12.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v sredo, 8. 3. 2017, od 11. do 13. ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.