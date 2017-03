Naj športniki: Miha Zarabec in Maja Vtič ter mirnski badmintonisti

Najboljši športniki lankega leta v občina Trebnje in Mirna so Miha Zarabec (priznanje je prevzel oče Roman), Maja Vtič in Badmintonski klub Mirna, športnik leta po izboru navijačev pa je Lan Gašperin.

Mlada športnika leta sta Vid Koščak in Matej Gorišek.

Mirna - V mirnskem domu Partizan so sinoči razglasili najboljše športnike in športnice lanskega leta v trebanjski in mirnski občini.

Strokovna komisija Športne zveze Trebnje in Mirna je za športnico leta tretjič zapovrstjo razglasila smučarsko skakalko Majo Vtič. Za športnika leta so razglasili rokometaša Miho Zarabca, nagrado je v njegovem imenu prevzel oče Roman. Športna ekipa leta je, podobno kot lani in predlani, Badmintonski klub Mirna. Naziv športnika po izboru navijačev pa je letos pripadel mlademu golfistu Lanu Gašperinu. Priznanja najboljšim so podelili predsednik Športne zveze občin Trebnje in Mirna Dejan Smuk, župan občine Mirna Dušan Skerbiš in Blaž Perko iz Olimpijskega komiteja Slovenije.

Priznanje za izjemne športne dosežke je sinoči prejel Matevž Bajuk, trener v Badmintonskem klubu Mirna, ki igra tudi za člansko slovensko reprezentanco, izjemen dosežek v letu 2016 pa si je priigral z ekipo Raiffeisen UBSC Wolfurt v avstrijski 1. badmintonski ligi, kjer je v finalni tekmi ekipi priigral zmago v igri moških dvojic. Jubilejno priznanje občin Trebnje in Mirna so podelili Kegljaškemu klubu Trebnje za 45 let delovanja, plaketo za delo v športu v občinah Trebnje in Mirna pa je prejel dolgoletni športni delavec Miran Jurak. Priznanja sta podelila član izvršnega odbora športne zveze in član strokovnega sveta za izbor športnika leta Boštjan Kolenc ter direktorica občinske uprave občine Mirna Tanja Šinkovec.

Drugič zapored so podeljevali tudi priznanja najboljšim mladim športnikom. Mlada športnika leta sta badmintonist Vid Koščak in karateist Matej Gorišek. Športni znak občin Trebnje in Mirna pa so letos prejeli: Nika Arih (badminton), Ema Cizelj (badminton), Tadej Hribar, (atletika), Moto klub Team Fortuna – Trebnje (motokros) in Nika Radelj (kegljanje). Priznanja sta podelila sekretar Športne zveze občin Trebnje in Mirna in člana strokovnega sveta Miran Jurak ter župan občine Trebnje Alojzij Kastelic.

Prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc, so popestrili Preložki muzikanti, ansambel Pogum in Rebeka Dremelj ter ritmična gimnastičarka Ajda Garbajs.

