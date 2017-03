Z avtom v potok; potres pri Brestanici

8.3.2017 | 07:00

Sinoči ob 23.53 uri so posredovali gasilci PGD Sevnica v kraju Drožanje, občina Sevnica, kjer je osebno vozilo zdrsnilo s cestišča in pristalo v bližnjem potoku. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v SB Celje. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem, izvlekli vozilo na cestišče in razsvetljevali policiji. Obveščene so bile pristojne službe.

Potres pri Brestanici

Ob 2.23 so po podatkih Urada za seizmologijo in geologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Brestanice, 70 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Senovega in Brestanice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI KOROŠKI VASI;

- od 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA HRIBU-D. SUŠICE;

- od 10.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS;

- od 12.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Lisičje Jame, Vitovec, Dolenji Kremen, Veternik med 8. in 11. uro, Brunk, Gorelce med 8. in 11.30 uro in Brunška gora med 12. in 14. uro; na področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Jerman Vrh izvod Stopno med 12. in 14. uro ter Gazice, Pristava Gazice med 07.40 in 11. uro; na področju nadzorništva Bistrica na območju TP Nova vas Bizeljsko med 9. in 14. uro.

M. K.