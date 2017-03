Včasih so v nevarnosti tudi njihova življenja

8.3.2017 | 07:55

Skupinska slika prejemnikov priznanj CZ.

Šmarjeta - Ob 1. marcu, svetovnem dnevu Civilne zaščite, je sinoči v osnovni šoli potekala regijska prireditev, na kateri so posameznikom in organizacijam znova izročili priznanja CZ za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Organizirala sta jo Štab CZ za Dolenjsko ter Občina Šmarješke Toplice.

Janko Petrovič.

Vsi govorci - šmarješka županja Bernardka Krnc, poveljnik štaba za CZ za Dolenjsko Klemen Gorše (z novim letom ga je zamenjala Janja Brulc) in slavnostni govornik, vodja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS Janko Petrovič, so izrazili zahvalo vsem, ki pomagajo v naravnih in drugih nesrečah in prispevajo, da se vsi v naši državi počutimo bolj varno. Posredovanja so vse bolj zahtevna, zato brez izobraževanj ne gre, veliko nesreč pa ni mogoče predvideti.

»Naš sistem pomoči je uveljavljen in dobro deluje, a najpomembnejši člen ste ljudje - reševalci, ki pomagate in si prizadevate, da so v nesrečah čim manjše posledice za ljudi in da je čim manjša tudi materialna škoda. Odlikujejo vas prostovoljstvo, solidarnost, ljubezen do bližnjega,« je nagrajencem izrekel Petrovič.

Podelili so osem bronastih znakov CZ, ki so jih prejeli: Antonija Balkovec kot aktivna članica štaba CZ Občine Črnomelj; Franc Peterle, ki je dolgoletni član PGD Velika Strmica; Irena Pust, predsednica komisije za članice pri GZ Novo mesto ter predsednica PGD Hmeljčič; Tone Grabnar, aktivni član PGD Trebelno; dr. Zdenko Šalda, pobudnik uvedbe znanja oživljanja v obvezne učne vsebine in gonilna sila akcije Milijon srčnih točk; Renata Brunskole za dobro organizacijo pomoči v času begunskih prehodov čez Slovenijo; Jernej Ramovš za požrtvovalno in uspešno sodelovanje pri gašenju požara na Črnem Kalu ter PGD Stara vas - Loka ob 80-letnici delovanja.

Slišala se je slovenska pesem in harmonika.

Srebrni znak CZ so letos prejeli: Franc Škufca kot zahvalo za dolgoletno delo, Alojz Sladič za aktivnosti pri iskanju pogrešanih oseb in usmerjanju nalog policije v večjih intervencijah, državnih in regijskih vajah s področja varstva itd. ter Zalka Klemenčič za izjemno požrtvovalno delo v času begunskega vala. Med prejemniki srebrnega znaka CZ so tudi tri prostovoljna gasilska društva, ki letos praznujejo visoke jubileje in so že vrsto let aktivna pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. To so: PGD Otočec, PGD Vavta vas in PGD Velika Loka.

Kulturni program na prireditvi v Šmarjeti so popestrili: Tadeja Molan, ki je zapela slovensko himno, pevci in glasbeniki OŠ Šmarjeta ter ljudske pevke Šmarjetke.

Besedilo in foto: L. Markelj

