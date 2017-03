Štemberger novi šentjernejski kralj cvička

Gregor Štemberger. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Društvo vinogradnikov Šentjernej je v ponedeljek organiziralo redno letno ocenjevanje vin v Kulturnem centru Primoža Trubarja. Dve strokovni komisiji s priznanimi degustatorji sta ocenjevali dvesto vzorcev vin modre frankinje letnika 2016 in starejše, bela vina tekočega letnika in starejših, manjkalo ni niti vzorcev penin. Največ je bilo seveda cvičkov, kar preko sto vzorcev.

Najboljši cviček v Šentjernejski dolini je pridelal Gregor Štemberger (ocena 16,23) iz Kleti Štemberger iz Šentjerneja, ki si je priboril naziv Šentjernejski kralj cvička.

Kot pravi predsednik društva Jurij Krštinc, je skupna ugotovitev komisije, da so vina letnika 2016 zelo dobra, lepo do negovana, kljub temu, da je bil letnik zahteven za kletarjenje. Vsem, ki so pripomogli k ocenjevanju na visokem nivoju, se v društvu lepo zahvaljujejo, novemu kralju cvička pa želijo veliko uspehov.

L. Markelj, foto: DV Šentjernej