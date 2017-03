Colarič še naprej predsednik zbornice

8.3.2017 | 08:30

Skupščina GZDBK je bila tokrat volilna, a članstvo v organih zbornice ostaja praktično nespremenjeno. (Foto: B. Pucelj)

Otočec - Včeraj je bila na Otočcu 11. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK), na kateri se je zbralo okoli 90 udeležencev, ki so zastopali redne in podporne člane zbornice.

Tokratna skupščina je bila tudi volilna, a večjih sprememb po pričakovanju ni prinesla. Člani so nov mandat na čelu zbornice podelili predsedniku uprave Krke Jožetu Colariču, ki zbornico vodi že od njene ustanovitve 2007. Nov mandat je dobil tudi 17-članski upravni odbor, ki ostaja praktično enak dosedanjemu, le da je nekdanjega direktorja TPV Vladimirja Bahča zamenjal novi direktor te družbe Marko Gorjup. Skupščina je izvolila tudi tričlanski nadzorni svet, kjer je prav tako prišlo do le ene spremembe – nekdanjega direktorja nekdanje Zavarovalnice Tilia Andreja Kavška je zamenjal direktor družbe Cablex plastik Igor Jarc.

Skupščina je v nadaljevanju soglasno podprla tudi predlog, da višina članarine za leto 2017 že enajsto leto zapored ostaja nespremenjena. Ta sicer znaša od 300 evrov letno za najmanjše člane z vključno desetimi zaposlenimi, do 24.000 evrov na leto za gospodarske družbe z več kot tisoč zaposlenimi.

Upravni odbor sestavljajo:

Jože Colarič, Krka, d. d., Novo mesto

Sonja Gole, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto

Mirjan Kulovec, Kolpa, d. d., Metlika

Marko Gorjup, TPV, d. o. o.

Andrej Bajuk, TEM Čatež, d. d.

Nevenka Bašek Zildžović, Revoz, d. d.

Andrej Baškovič, Treves, d. o. o.

Stanislav Blatnik, Novoline commerce, d. o. o., Novo mesto

Jože Bobič, Bobič Yacht Interior, d. o. o.

Franci Bratkovič, Razvojni center Novo mesto, d. o. o.

Mojca Črtalič Andolšek, FerroČrtalič d. o. o.

Boštjan Gaberc, Mikrografija, d. o. o.

Brane Kastelec, Terme Krka, d. o. o., Novo mesto

Anton Konda, Keko - oprema, d. o. o., Žužemberk

Ivan Kralj, Arex, d. o. o., Šentjernej

Igor Kržan, Polje harmonije, d. o. o.

Uroš Rosa, Akrapovič d. d.

Nadzorni odbor sestavljajo:

Franc Frelih, Plasta, d. o. o.

Igor Jarc, Cablex plastik, d. o. o.

Radko Luzar, L-Tek, d. o. o.

Članarina v zbornici:

- mikro člani (do vključno 10 zaposlenih) – 300 € (25 € na mesec);

- majhni člani (od 11 do vključno 50 zaposlenih) – 600 € (50 € na mesec);

- srednji člani (od 51 do vključno 150 zaposlenih) – 1200 € (100 € na mesec);

- večji člani (od 151 do vključno 250 zaposlenih) – 2400 € (200 € na mesec);

- veliki člani (od 251 do vključno 450 zaposlenih) – 3000 € (250 € na mesec);

- zelo veliki člani (od 451 do vključno 1000 zaposlenih – 6000 € (500 € na mesec);

- največji člani (1001 in več zaposlenih) – 24 000 € (2000 € na mesec).

B. B.