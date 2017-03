Županovo vino 2017 pridelala družina Janc

8.3.2017 | 11:15

Dogodek so počastili še na en prav poseben način. (Foto: M. L.)

Uroš Flajs (Foto: M. L).

Maja Žibert (Foto: M. L.)

Malkovec - Če v Sevnici v tem tednu zaradi kar dveh salamiad, ki bosta v petek, živijo precej v znamenju hrane, enega od pečatov daje tudi županovo vino 2017, ki so ga razglasili nedavno v Vinskem dvoru Deu na Malkovcu.

Dolenjsko belo vino, ki so ga ocenjevalci izbrali za županovo vino 2017, je pridelala družina Janc s Studenca.

Letošnji izbor županovega vina je že dvanajsti. Tradicionalno akcijo mnogi označujejo za dobro potezo v korist večje prepoznavnosti občine in lažje prodaje vina s sevniškega območja. O tem so z izbranimi besedami govorili tudi na razglasitvi predsednik društva vinogradnikov Malkovec Uroš Flajs, osrednja gostja dogodka vinska kraljica Slovenije Maja Žibert, sevniški župan srečko Ocvirk, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše, Verica Janc, ki se je v imenu družine zahvalila za najvišji naslov na izboru za letošnje županovo vino in tudi voditeljica prireditve Magda Flajs.

Na prireditvi so nastopili pevci Društva vinogradnikov Malkovec in Ansambel Vesela dolina.

M. L.

