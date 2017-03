Loški učenci sodelovali v dobrodelnem projektu

8.3.2017 | 11:25

Loka - Učenci podružnične osnovne šole Loka že vrsto let sodelujemo v dobrodelnem projektu »NIVEA – podarite nam modro srce«, saj se vsi se zavedamo, da je potrebno drug drugemu pomagati in stati ob strani, ker nikoli ne veš, kdaj boš ti potreboval pomoč.

S tem namenom smo se vključili v ta dobrodelni projekt, ki ga organizira podjetje Beiersdorf v sodelovanju z Zvezo Prijateljev mladine Slovenije. Podjetje Beiersdorf bo v letošnjem letu prispevalo 20.000 evrov v sklad za štipendiranje otrok iz socialno ogroženih družin. K sodelovanju pa so povabili vse, da izdelujemo srčke, nanje napišemo lepe želje in na ta način izkažemo skrb in ljubezen do sočloveka.

Izrezali smo veliko modrih src, nanje napisali lepe misli in jih izobesili v naši garderobi in hodniku. Tako smo svojo skrb za izobrazbo naših otrok pokazali vsem, ki so, oziroma še bodo obiskali našo šolo. Veseli smo, da smo/bomo lahko na ta način pripomogli k lažjemu šolanju marsikaterega učenca, dijaka, študenta.

Učenci in učiteljice POŠ Loka

