Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole na dogodku Mladi in prihodnost EU

8.3.2017 | 11:35

Ljubljana, Novo mesto - V četrtek, 2. marca, se je 44 dijakov novomeške Srednje zdravstvene in kemijske šole s spremljevalnimi učitelji udeležilo razprave o prihodnosti Evropske unije s slovenskim premierjem Mirom Cerarjem, predsednikom Evropske komisije Jean Claudom Junckerjem in evropsko komisarko za promet Violeto Bulc.

Prisluhnili smo debati in kritičnim stališčem, ki zadevajo prihodnost mladih v EU, pa tudi skrbi mladih, kako dobiti zanesljiva in trajna delovna mesta. Jean Claude Juncker je poudaril, da mladim ne more obljubiti stabilne službe, in povedal, da se morajo mladi danes zavedati, da bodo v svoji karieri vsaj desetkrat zamenjali službo, zato sta nujna dobra izobrazba in znanje.

Za vse udeležence je bil dogodek nova izkušnja, za marsikoga pa tudi prvo srečanje s politiko in njenimi akterji.

Janja Florjančič, Luka Gorenčiča

