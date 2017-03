Na Ekokvizu zmagale učenke novomeške osnovne šole Grm

8.3.2017 | 11:55

Novo mesto - Z državnim tekmovanjem, ki je potekalo na osnovni šoli Rodica, se je 17. februarja zaključil letošnji Ekokviz, tekmovanje v ekoznanju, na katerem se je pomerilo 3.078 osnovnošolcev iz vse Slovenije. Zmagala je ekipa Ekofrajle iz novomeške osnovne šole Grm, drugo mesto je zasedla ekipa Ekosrajce4 iz OŠ Križevci, tretje pa ekipa Lolipop iz OŠ Šturje.

Udeležence Ekokviza sta nagovorila Toni Dragar župan občine Domžale in nacionalni koordinator Ekošole mag. Gregor Cerar. Zmagovalnim ekipam je v imenu Telekoma Slovenije, ki je že deveto leto zapored soorganizator Ekokviza, čestitala Vida Kraševec, ki jim je predala tudi donacijo za ekološke naložbe v višini 5.000 evrov.

Ekipe iz 142 osnovnih šol se je najprej pomerilo preko računalnika v poznavanju treh vsebin (odgovornem ravnanju s hrano, znanstvenikih in krožnem gospodarstvu), osem ekip, ki so dosegle največ točk iz posamezne regije, pa so se uvrstile na državno tekmovanje, poleg njih pa še štiri dodatne ekipe, ki so imele skupno največje število točk.

Ustni del tekmovanja je potekal v živo na odru, ekipe pa so se med seboj pomerile v igri »hitri prsti«. Ekipe so glede na rezultate reševanja kviza po pisnem delu razdelili v štiri skupine in zmagovalci skupin so v polfinalu postali ekipa Ekostrajce iz OŠ Križevci, ekipa Apace3 iz OŠ Apače, ekipa Ekofrajle z OŠ Grm Novo mesto in ekipa Lolipop iz OŠO Šturje Ajdovščina. V prvem finalnem dvoboju sta se pomerili ekipi OŠ Grm Novo mesto in OŠ Križevci. Ekofrajle iz Novega mesta so še enkrat pokazale svoje znanje in zmagale.

Vse ekipe so imele veliko podporo v glasnem navijanju svojih sošolcev in prijateljev, pesti pa so za svoje učence stiskali tudi njihovi mentorji.

Poleg pokalov so zmagovalne ekipe prejele tudi donacije Telekoma Slovenije, ki je že deveto leto zapored soorganizator Ekokviza in je tudi letos namenil 5.000 za naložbe, s katerimi bodo še bolj prijazne do okolja. Zmagovalke so prejele tudi prehodno zastavo Ekofaca 2017.

