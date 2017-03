Maja Marija Kerin izdelala obleko Florence Nightingale

8.3.2017 | 12:00

Novo mesto - Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto spodbujamo dijake 4. letnika programa zdravstvena nega pri predmetu kakovost zdravstvene nege – modul podjetništvo, k samoiniciativnosti in podjetnosti.

Prednostna naloga je, da se dijaki že med šolanjem naučijo obvladovati negotovo in zapleteno okolje. Razmišljati je potrebno, s čim bi se zaposlil oz. kaj bi delal, če ne bi imel službe. Pri tem morajo biti iznajdljivi, prilagodljivi, pri delu pa morajo pokazati samostojnost in neodvisnost. Vedno več je namreč povpraševanja po ljudeh, ki imajo znanje, spretnosti in osebne lastnosti, značilne za podjetne posameznike, zato pri predmetu podjetništvo »ustvarjamo podjetnike« oz. se naučimo podjetniškega razmišljanja in ravnanja ter »učenja z delom«.

Ustvarjalnih idej in izdelkov pri je pri dijakih ogromno. Ogromno je znanja glede domače pridelave hrane in pijače, pa tudi drugih idej jim ne manjka. Dijakinja Maja Marija Kerin je prišla do ideje, da bi izdelala obleko Florence Nightingale, kar ji je v celoti uspelo. Ideja se je razvila na šoli, izdelek oz. obleko pa ji je pomagala izdelati teta Metka Špiler. Ideja je neprecenljive vrednosti, saj jo je Maja na maturantskem plesu svojega oddelka uradno predala ravnateljici šole Damjani Papež.

Marija Račič, učiteljica in mentorica kakovosti zdravstvene nege – modul podjetništvo, foto: Foto Asja

