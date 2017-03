FOTO: Že v prvi luknji na Glavnem trgu cesta, v drugi rimski ostanki

8.3.2017 | 12:10

Aleš Tiran ob prvi luknji, kjer so našli tlakovano cesto. (Foto: M. M.)

Danes so se na Glavnem trgu začele prehodne arheološke raziskave, zato je zgornji del trga zaprt za promet.

Novo mesto - Danes ob 8.30 so se na Glavnem trgu začele napovedane prehodne arheološke raziskave v obliki strojno-ročnega sondiranja. Kot je povedal vodja izkopov, Novomeščan Aleš Tiran iz podjetja Arhat, so dopoldne izkopali dve luknji, prvo pri prehodu za pešce pri Mladinski knjigi in drugo le nekaj metrov naprej. Dogajanje z velikim zanimanjem spremljajo tudi mimoidoči in fotografirajo dogajanje, ki napoveduje začetek dolgo pričakovane prenove mestnega središča.

»Sondaž bo okoli 40,« je povedal Tiran ob prvi luknji, v kateri so le približno meter v globini vidni ostanki tlakovane ceste. Ali so bili ob najdbi presenečeni, Tiran odgovori z da in ne: »Seveda vemo, da je skozi današnji trg potekala prometnica že od srednjega veka naprej. Danes lahko le potrdim, da samo našli tlakovano cesto oz. vozišče, na katerem se jasno vidita tudi kolesnici.« V drugi luknji so kopali globlje: »Precej jasno se vidijo različne plasti, našli smo že nekaj ostankov rimske keramike, in nižje smo šli, bolj se je potrdilo, da gre za rimsko plast. A ta hip še ne vemo, kako globoko ta dejansko seže.«

Podobne sondaže bodo v prihodnjih dneh izvajali na približno vsakih 10 metrov, saj želijo s prehodnimi raziskavami ugotoviti globine posameznih kulturnih ostankov, na podlagi njihovih ugotovitev bodo določili obseg in globino posameznega najdišča, kar je podlaga za načrt dejanskih arheoloških raziskav.

Kot smo napovedali, je zaradi začetka del danes začela veljati polna prometna zapora, in sicer med Mladinsko knjigo ter Pubom Pri vodnjaku, obvoz je urejen.

Danes so dela za nekaj ur sicer prekinili, saj so ob 8. marcu v središču mesta nastopili vrtičkarji Pedenjpeda in Cicibana, o čemer bomo kasneje še poročali.

»Predvidevam, da bomo na tem odseku kopali še nekaj dni, v prihodnjem tednu pa se bomo premaknili višje po Rozmanovi ulici,« je še dejal Tiran.

M. M.

