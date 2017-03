Tralala hopsasa pustne smo šeme …

8.3.2017 | 11:55

Mirna Peč - Na pustni torek, 28. februarja, je bil Vrtec Cepetavček v Mirni Peči poln princesk, dinozavrov, krokodilov, čarovnic, pikapolonic, mišk, stripovskih junakov in še bi lahko naštevali.

Otroci in vzgojiteljice so se namreč našemili v maškare in se zbrali v avli vrtca. Tam se je vsak oddelek maškar predstavil s pesmijo ali plesom ter za nagrado dobil vrečko bonbonov. Sledila sta ples in rajanje ob glasbi, s katerima so preganjali zimo. Nato pa so se maškare še posladkale slastnimi krofi.

Daniela Zupan

Galerija