FOTO: Ob prazniku damam podarili vrtnice in pesmi

8.3.2017 | 13:20

Novo mesto - Današnji praznik žensk so v središču Novega mesta obeležili z nastopi otrok iz vrtcev in rdečimi vrtnicami, katere je damam podaril mlad mestni kavalir.

Lani se je Novo mesto prvič pridružilo skupni nacionalni akciji praznovanja svetovnega dneva žena, ki poteka v mestnih središčih po Sloveniji. Aktivnosti so bile med občankami lepo sprejete, zato so se organizatorji odločili, da jih bodo razveselili tudi letos.

Mestna občina Novo mesto in Zavod Novo mesto sta v sodelovanju z zavodom Grem v mesto ter vrtcema Ciciban in Pedenjped poskrbela, da je bilo na Glavnem trgu danes res slovesno.

"Mame, žene in dekleta tako kot lani čakajo tri manjša presenečenja, ki veljajo kot vabilo v mestno jedro in simbolično darilo ob dnevu žena. Trgovci in gostinci bodo pripravili posebne popuste, mame in babice vabijo kratki nastopi otrok iz naših vrtcev, vse obiskovalke Glavnega trga pa bo s cvetom obdaroval Novomeški kavalir," so pred dogodkom sporočili iz občine.

Nekaj fotoutrinkov iz sončnega mestnega jedra si lahko ogledate v naši galeriji.

J. A., foto: M. M., J. A.

Galerija