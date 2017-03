Sodelovali smo na Fašjenku

8.3.2017 | 12:45

Dobova - Učenci osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova smo imeli delovno pustno soboto. Letos smo namreč v projektu »Naš fašjenk« in smo kot šola prvič sodelovali na tradicionalnem pustnem karnevalu »Fašjenk Dobova«.

Naše priprave so se začele že pred počitnicami s tehničnim dnem, ko smo si vsi učenci od 1. do 9. razreda pod mentorstvom naših učiteljic in učiteljev sami izdelali pustne maske. Učenci prve triade smo izdelovali snežake. Učiteljice so imele šablone, ki so jih obrisale, mi pa smo jih izrezali. Iz šeleshamerja smo naredili klobuke in jih okrasili z barvastimi krogci. Druga triada je izdelovala kostum rožice iz zelenih vreč za smeti. Iz manjših barvastih vrečk za smeti smo oblikovali cvetove in z njimi okrasili vrečo. Učenci tretje triade smo naredili morje polno ribic. Iz papirja smo izrezali ribice, ki smo jih predhodno obrisali s šablono, jih izrezali, pobarvali in okrasili z različnimi bleščicami, trakovi ter perlicami. Tudi učenci iz Podružnične šole Kapele so si na ta dan izdelali pustne kostume – gobice. Vsi učenci skupaj smo predstavljali štiri letne čase.

V soboto smo se vsi učenci in učitelji ob dvanajstih zbrali pred šolo, kjer smo najprej vadili koreografijo. Vsak letni čas je namreč imel svojo predstavitveno točko. Potem smo šli v razrede, kjer smo se preoblekli in naličili. Nato smo še enkrat ponovili plesne korake, tokrat oblečeni v maske. Po končani vaji smo se odpravili proti Dobovi, kjer smo čakali na povorko, da bi se ji priključili. Dobovski »Fašjenk« se namreč prične v Ločah.

Ko smo prišli do predstavitvenega odra, so nas napovedali. Vsak letni čas se je predstavil s svojim plesom pred številnimi gledalci, ki so nas nagradili z aplavzom. Po nastopu smo šli v Kulturni dom, kjer smo pomalicali. Nato smo si ogledali še ostale skupine iz povorke. Ob petih popoldne smo se vrnili v šolo in odšli domov.

Bili smo utrujeni, ampak veseli, da smo lahko kot šola sodelovali na pustni povorki in bili tako del dobovskega »Fašjenka«.

Lea Petelinc, 3. r., Ava Polovič, 5.b in Urša Nakani, 7.a, Foto: Nina Iskra in Jožica Cimermančič Škof

