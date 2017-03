Norčavo pustno rajanje

8.3.2017 | 13:00

Loka pri Zidanem Mostu - Pusto rajanje je na POŠ Loka bilo zelo norčavo in prijetno. Posamezniki so strnili svoje vtise.

Danes je bil pustni torek. Zjutraj smo prišli v šolo. Najprej smo se pogovarjali o pustu. Po malici smo šli na pustno povorko. Jaz sem bila metuljčica. Na povorki smo z glasbili preganjali zimo in napol prebudili naravo in pomlad. Ves čas smo peli pesem - Od hiše do hiše, od vrat do vrat, prinašamo srečo in s srečo pomlad, zato pa nam dajte en dinarček dva, tri krofe, tri bobe in košček mesa. Dali so nam: bonbone, krofe, miške in še več. Bilo je zelo, zelo, zelo lepo. Da ne omenjam še drugače STEDJACONALNO!

Klara Zemljak, 3. r

V torek smo se po malici odpravili na povorko. S seboj smo vzeli glasbila in nanje tudi igrali. Najprej smo šli do Trubarjevega doma upokojencev, nato pa v Račico. Tam smo popili čaj, jedli miške in krofe. Zapeli smo pesem in odšli nazaj proti šoli. Moji sošolci so bili oblečeni v hudiča, okostnjaka, vile, babico… Jaz sem bila angelček. V paru sem bila s prijaznim hudičkom.

Tudi popoldan sem se našemila in hodila od hiše do hiše. Hodila sem skupaj s Nežo. Pust mi je zelo všeč, ker se šemimo in hodimo naokrog.

Alina Peklar, 4. r

V torek, 28. februarja, smo se ob 10. uri odpravili na pustno povorko. S seboj smo vzeli glasbila in nanje igrali. Najprej smo šli do Trubarjevega doma upokojencev, potem pa do Račice. Tam so nas pogostili s krofi, miškami in pili smo čaj. Nekaj časa smo se pogovarjali, nato pa odšli nazaj proti šoli. Med potjo smo peli pesmi. Ustavili smo se pri učiteljici Mileni kjer smo se fotografirali. Jaz sem bila oblečena v hudiča in sem se družila z angelčkom. Drugi so bili oblečeni v klovna, vile, policista, metulja, babico, plesalko, okostnjake, viteza, gusarja…

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se posladkali in napili čaja.

Karin Morinc, 4. r

Kot vsako leto, smo tudi letos v šoli praznovali pust. Prvi dve uri smo imeli pouk. Po malici smo se naličili in oblekli. Prav vse maškare so bile zelo lepe. Hodili smo od hiše do hiše in peli pustne pesmi. Igrali smo na različna glasbila. Prišli smo do Račice. Tam so nas pogostili s krofi, miškami in pili smo čaj. Moj kostum je predstavljal babico. Bilo mi je zelo lepo. A škoda, ker mi je odpadel podplat na škornju, saj sem bila stara babica in sem preveč drsala ob tla.

Lea Pinterič, 4. r

Na pustni torek smo prišli v šolo dopoldan. Do malice smo imeli pouk, nato pa smo se preoblekli in odšli na povorko. Maškare smo igrale na različne instrumente. Bilo je hladno, a vseeno lepo. Ko smo prišli na cilj, smo se posladkali s krofi in miškami. Bili so slastni. Ko smo se vračali smo večkrat zapeli pesem z naslovom Od vrat do vrat. Ko smo prispeli v šolo, smo se šli pokazati tudi otrokom v vrtec. Nato smo se nekateri preoblekli in dan se je nadaljeval. Bilo je lepo.

Manca Kosem, 5. r

Učenci POŠ Loka pri Zidanem Mostu

