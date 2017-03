Rokometna šola

8.3.2017 | 13:10

Loka pri Zidanem Mostu, Radeče - Med počitnicami, ki so se začele 20. februarja, je bila organizirana rokometna šol v Radečah. Ker imam zelo rada rokomet in ga tudi treniram, sem se tudi jaz prijavila.

Prijavili so se lahko vsi otroci od prvega do devetega razreda. Vseh skupaj nas je bilo 23. Treningi so potekali tako, da smo se najprej ogreli, nato smo imeli vaje na različnih poligonih, na koncu pa smo tudi igrali rokomet. Tako so potekali prvi štirje dnevi.

Najbolj pa smo se vsi veselili petka, ker nam je rokometni klub Radeče pripravil presenečenje. Prišel je težko pričakovani petek in vsi smo bili na trnih. Zbralo se je veliko otrok in njihovih staršev. Ob 10.30 je končno prišlo naše presenečenje. To je bila cela ekipa RK Celje Pivovarna Laško. Vsi smo bili zelo veseli, da se bomo lahko osebno srečali z njimi. Vsem nam, ki smo se udeležili rokometne šole, so igralci podelili priznanja o opravljeni rokometni šoli. Potem smo se lahko z njimi slikali in prosili za podpise. Meni so se vsi igralci podpisali na majico. Slikala pa sem se z Blažem Jancem.

Te počitnice so bile zame najlepše, zato se zahvaljujem RK Radeče za lepe izkušnje in možnost, da smo se lahko osebno srečali z našimi celjskimi prvaki.

Tia Marie Klenovšek, 4. r

