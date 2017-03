Starši odigrali predstavo Babica Zima

8.3.2017 | 13:05

Krmelj - Otroci iz Oranžne igralnice vrtca pri osnovni šoli Krmelj in njihovi starši sodelujemo v projektu V objemu besed, skozi katerega širimo družinsko bralno pismenost.

V četrtek, 16. februarja, smo se skupaj s starši zbrali že na šesti popoldanski delavnici v tem šolskem letu. Bilo je res nekaj posebnega, saj so starši za nas odigrali predstavo Babica Zima. Otroci, kot seveda tudi vzgojiteljici, smo bili navdušeni nad predstavo, saj so se starši res vživeli v svoje vloge.

Po ogledu predstave so otroci skupaj s starši izdelali ušesa živali, ki so nastopale v predstavi. Otroci so si jih nadeli na ter se tudi sami preizkusili v igranju predstave. Bilo jih je zanimivo opazovati, saj so posnemali svoje starše. Na koncu smo se še posladkali s piškoti ter sokom in staršem v zahvalo razdelili rožice, ki smo jih sami izdelali. Otroci pa so v dar dobili knjigo Čarmelada, avtorice Ide Mlakar in ilustratorke Ane Razpotnik Donati.

Skozi projekt V objemu besed smo se s starši bolj povezali, se spoznali, več se pogovarjamo in si izmenjujemo različne informacije o otrocih. Starši, in seveda tudi otroci, se radi udeležujejo delavnic, ki temeljijo na dejavnostih družinske bralne pismenosti. Vsi skupaj že komaj čakamo na naslednjo delavnico.

Vzgojiteljica Anja Luzar, Vrtec pri OŠ Krmelj

