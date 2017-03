Znižanje nagrad upravi Krke?; Kakšna bo usoda parka pred KCJT?; Komu vojaška stanovanja v Brežicah?

8.3.2017 | 17:05

Z več kot 10-odst. povečevanjem fizičnega obsega prodaje je skupini Krka lansko prodajo uspelo obdržati na ravni iz leta 2015 oz. jo je za en odstotek celo povečala. A pritiski na cene zdravil v zahodni Evropi in padec lokalnih valut na vzhodu so pustili posledice na poslovnem izidu – čisti dobiček je bil nižji kot leto poprej. Zato Jože Colarič, prvi mož Krke in najbolje plačani menedžer v državi, napoveduje tudi nižje nagrade uprave.

KZ KRKA STABILNA

Podrobneje o Krkinem poslovanju v tiskani izdaji Dolenjskega lista, kjer pišemo tudi o KZ Krka, ki pa je preteklo poslovno leto prvič po letu 2008 končala z dobičkom. Stanje pa vseeno ni rožnato, opozarja novi v.d. direktorja Anton Prus.

ZDRAHE V ZDRAVSTVENEM DOMU?

V Kočevju se bojijo, da bo Zdravstveni dom kadrovsko podhranjen, saj naj bi ga zaradi nesoglasij zapustili dve zdravnici. Kaj bo z bolniki in ali res direktorica ne ustreza razpisnim pogojem, preberite v Dolenjcu.

NEKATERI ŽELIJO OHRANITI PARK

Društvo Novo mesto prek spletne ankete zbira mnenja o usodi parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, ki ga namerava občina v sodelovanju z investitorjem po njihovih besedah v celoti pozidati oz. spremeniti v tlakovano urbano ploščad.

AZILANTI V BREŽICE?

V Brežicah pa mirijo prebivalce. Ob nekaterih ugibanjih v javnosti o tem, ali namerava država naseliti v prazna vojaška stanovanja v Brežicah tujce s pridobljenim azilom ali prosilce za azil, so namreč na občini Brežice pojasnili, da je občini ministrstvo za notranje zadeve zagotovilo, da naseljevanje migrantov v stanovanja v lasti obrambnega ministrstva v Brežicah še ni predvideno.

Vse to in še več v tiskani izdaji Dolenjskega lista, edinega neodvisnega tednika v tem delu Slovenije.