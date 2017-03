Prehiter je bil in z avtom končal v potoku

8.3.2017 | 14:30

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 39 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 143 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in dve prometni nesreči, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin.

Zapeljal v potok

Sevniški policisti so bili v minuli noči obveščeni o prometni nesreči v kraju Drožanje. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 23-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v potok. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Ukradli žagi in denar

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je včeraj dopoldne nekdo iz tovornega vozila vzel dve motorni žagi. V naselju Jelovec na območju Sevnice pa je med ponedeljkom in torkom neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel 40 evrov.

J. A.