Očistili oljni madež; na Otočcu dvakrat zagorelo

8.3.2017 | 19:20

Foto: arhiv DL

Danes ob 10.28 so gasilci GRC Novo mesto na Drski v Novem mestu očistili oljni madež na cestišču v dolžini 50 metrov.

Dvakrat zagorelo na Otočcu

Ob 10.59 je v ulici Dobrava na Otočcu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov. V isti ulici je suha trava gorela še tri ure kasneje, takrat na površini okoli 100 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili tudi ta požar.

J. A.