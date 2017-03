Gorelo pri Kerinovem Grmu; danes brez elektrike

9.3.2017 | 07:10

Sinoči ob 23.23 uri so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorele smeti. Požar na površini 20 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODKLANEC na izvodu 2 črpališče in zgornja vas;

- od 8.00 do 11.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS na izvodu Bahor;

- od 11.00 do 13.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo:

- od 8.00 do 9.30 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK;

- od 10.30 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC;

- od 12.30 do 14.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE, TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU, TP KRIŽE, TP SLATENSKA GORA, TP VEL. SLATNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM na izvodu RODINE;

- od 8.00 do 9.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AREMBERG na izvodu METELKO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica na območju TP Dedna Gora med 8. in 11.30 uro ter Brezovo Bukovje med 12. in 14. uro. Na območju nadzorništva Krško mesto na območju TP Stari grad Bočje, Savinek, Zavode, Slivje, Malo Mraševo, Dvor med 8. in 14. uro, Slivje Ribogojnica med 7.30 in 8. ure ter 13.30 in 14. uro NNO Oštrc izvod NNO proti Črneči vasi med 11. in 12.30 uro, NNO Kostanjevica vodovod izvod Jablance, Dolšce med 09. in 10.30 uro. Na območju nadzorništva Krško okolica na območju TP Srednje Arto, Dolenja lepa vas med 8. in 11. uro, Veliki Trn 2, Smečice med 8. in 14. uro. Na območju nadzorništva Bistrica, na območju TP Planina šola izvod Krajevna skupnost med 9. in 12. uro.

M. K.