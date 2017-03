Pavlič in Hudoklin sta se opravičila nekdanjemu šentjernejskemu županu

Zadovoljni Franc Hudoklin z odvetnikom Borutom Škerljem. (Foto: J. A.)

Samo Hudoklin in Albert Pavlič sta se včeraj nekdanjemu županu opravičila. (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Včeraj so na novomeškem okrožnem sodišču s poravnavo bojne sekire zakopali nekdanji šentjernejski župan Franc Hudoklin, Albert Pavlič in Samo Hudoklin. Pred enim letom se je na sodišču začel kazenski postopek zaradi zapisov v letakih, ki so bili naperjeni proti Francu Hudoklinu, ta se je končal tako, da je tožilstvo odstopilo od pregona, ostal pa je še odškodninski zahtevek. Pred obravnavo je bilo slutiti, da na prvem naroku ne bodo našli kompromisa, s svojimi odvetniki so stali so vsak na svojem koncu hodnika, a se je izkazalo, da imajo vsi že dovolj sodišč in so pripravljeni na spravo. Ko je sodnica Alenka Gregorčič vprašala, ali obstaja možnost poravnave, je odvetnik tožečega Franca Hudoklina Borut Škerlj dejal:

"Če sta tožena pripravljena z odškodnino ali kako drugače moji stranki povrniti čast in dobro ime, potem bi bila možna poravnava."

Nadaljevanje je potekalo za zaprtimi vrati, javnost je v takih primerih namreč izključena. Iz dvorane so se hodili le posvetovat: najprej Samo Hudoklin s svojim odvetnikom Borisom Kandutijem in Albert Pavlič s Francijem Matozom, hitro so odkorakali nazaj, čez nekaj minut sta ven prišla še Franc Hudoklin in Borut Škerlj.

Čeprav nas ni bilo poleg, ko sta tožena nekdanjemu županu izrekla opravičilo in so si na koncu podali roke, saj se je to zgodilo še v sodni dvorani, pa lahko povemo, da so ven prišli vsi zadovoljni.

In kaj pravi poravnava:

"Toženca (Albert Pavlič in Samo Hudoklin) se tožniku Francu Hudoklinu za izjave, ki sta jih zapisala in izrekla v okviru političnega delovanja v času od začetka leta 2012 do konca leta 2013, v letakih in obvestilih občanom Občine Šentjernej, ki se nanašajo na komunalni prispevek, opravičujeta, v kolikor so te izjave ali zapisi osebno prizadeli tožnika Franca Hudoklina, saj toženca nista imela razžaliti tožnika osebno, ampak so bile vse izjave in zapisi podani v okviru kritike delovanja župana."

Odškodnini se je nekdanji župan odpovedal. "Denar mi nič ne pomeni. Z besedo opravičilo in s stiskom rok sta priznala napake, ki sta jih naredila v tistem času. To mi danes pomeni več, kot da bi se pravdali naprej in prišli še do neke finančne zadeve. Za mene je ta zadeva zaključena. Z mojim pooblaščencem sva dejansko dosegla svoj cilj," je za Dolenjski list povedal Franc Hudoklin.

